Kapora Nedir, Neden Verilir? Verilen Kapora Geri Alınır Mı? Hukukta Kaporanın Karşılığı…

Kapora, iki tarafın anlaşmasıyla yapılan bir sözleşme biçimidir.



Kapora Nedir? Neden Verilir?



Kapora birçok insan tarafından bilinen bir sözleşme türüdür. Kapora genellikle sözlü veya yazılı yapılır. Herhangi bir alışveriş durumunda alınacak olan ürünün satılmamasını sağlamak ve kendilerine ayırmak için verilen paradır. Kapora vermek, bir ürünü ayırt etmekle aynı durumdur. Ürün satın alınırken kapora verilerek, o ürünün satıştan kaldırılması sağlanır. Bu sayede o ürün kapora veren kişiye ayrılarak, alınacak olan gün beklenir. Tabi ki bu durumlarda birçok detay bulunuyor.



Kapora verildiği zaman anlaşma yapılan günde, ürünün satın alınması gerekiyor. Kapora sonsuza kadar geçerli bir durum değildir. Eğer ürün zamanında satın alınmazsa, kapora yanabilir ve kapora geri verilmez. Kaporayı veren kişinin ürün için verdiği süreyi geçmemesi gerekiyor. Aksi taktirde kaporası iptal olur ve ürün satan kişide kalır.



Verilen Kapora Gerili Alınır mı? Hukukta Kaporanın Karşılığı



Bir üründe alıcı ve satıcı bulunur. Alıcılar ürünü satın alacağını garanti ederek, satıcıya bir miktar para verir. Bu para ürünün satılmamasını önlemek içindir. Kapora vererek o ürünün satılması kaldırılabilir. Hukukta kapora konusunda birçok madde bulunuyor. Özellikle iptal olan sözleşmelerde kesinlikle kapora iadesi yapılıyor. Kaporası iadesi iki tarafında mağduriyetini gidermek adına yapılan bir durumdur.



Kapora verilirken bir sözleşme yapılması hukuk önünde çok önemlidir. Sözleşme yapılmayan kapora durumları için, hukuk herhangi bir araştırma yapamaz. Yapılan sözleşme bulunuyorsa, hukukta bu durum öne çıkar. İptal olma söz konusu olduğunda, sözleşme detayları incelenerek mağdur olan tarafın durumuna göre, ilerleme kaydedilir.