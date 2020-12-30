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    30.12.2020 - 23:36 |

    Kıvanç İsminin Anlamı Nedir? Kıvanç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Kıvanç ismi sık duyulan isimler arasında bulunuyor. Kıvanç ne anlama gelmektedir? Kıvanç isminin anlamı merak ediliyor mu? Kıvanç ismi Kuran'da geçiyor mu? Kıvanç ismi popüler mi? Kıvanç ismi çocuklara koymak için uygun mudur? Kıvanç isminin kökeni nereden gelmektedir? Kıvanç kaç tane anlama karşılık gelmektedir? Kıvanç ismi için tüm bilgileri sizler için derledik.

    Kıvanç İsminin Anlamı Nedir? Kıvanç Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Türkçe kökenli olan Kıvanç ismi hem erkek hem kız için kullanılmaktadır. Erkek ve kadınlar kullanabilirler. Ama genelde erkelerin kullandığını görürüz. 6 harften oluşan isim 2 hecelidir.

    Kıvanç Ne Demek?

    Kıvanç övünç anlamına gelmektedir. Övünmek, sevinç duymak, gurur duymak anlamlarına gelir. Kıvanma eylemi, kıvanmak. Anlam olarak Kıvanç isminin anlamı iftihar etmek, övünmek gibi anlamlara gelir. Memnuniyet, memnun olunan, güvenen anlamlarına da gelmektedir. Diğer anlamları yüce, büyük, ulu olan anlamlarıdır. İyilik tanrısı anlamı da vardır. Bunların dışında son olarak kül anlamına gelir, içinde küçük kor parçaları bulunan kül.

    Kıvanç İsmi Kuran'da Geçiyor mu?

    Kıvanç ismi Kuran'da geçmemektedir. Kuran'ın hiç bir bölümünde geçmemektedir. Ama Kıvanç ismi kesinlikle caizdir. Kıvanç ismini koymanın ve kullanmanın hiç bir sakıncası bulunmamaktadır. Dinimizce uygun bir isimdir. Kültürel olarak da Kıvanç isminin kullanılmasında bir sorun yoktur. Kültüre ve dine göre uygun olan Kıvanç isminin anlamı da güzeldir. Anlam bakımından da uygun olan bu ismi kullanmanın ve yeni doğan bebeklere koymanın hiç bir sakıncası yoktur.

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