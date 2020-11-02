Kızılay haftası ne zaman? Türk Kızılay'ın görevi ve tarihteki önemi

Kızılay haftası 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde bulunan okullarda her yıl kutlanmaktadır.



Türk Kızılayı genel merkezi ve Türkiye genelinde tüm şubeleri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu haftada Türk Kızılayı’nın kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Türk Kızılayı’na ve faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratılmaktadır.



Kızılay haftası kutlamaları kapsamında Kızılay öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin yapılan çalışmalara ve ilkelere dair gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılmakta, Türkiye genelinde şiir, kompozisyon vb. yarışmalar düzenlenmektedir.

TÜRK KIZILAY'IN TARİHTEKİ ÖNEMİ

Tarih 11 Haziran 1868...Bir grup idealist Osmanlı hekimi bir araya gelerek bir dernek kurar… Önce Hilal-i Ahmer Cemiyeti daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle “Kızılay” adını alan ülkemizin bu en köklü sivil toplum kuruluşu, o günden bugüne ülkemizdeki ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor.

TÜRK KIZILAY'IN GÖREVİ NEDİR?

Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anından şefkatin, farklılıklar karşısında hoşgörünün, savaşın en kızgın anından insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.



Türk Kızılay’ın görevi; uluslararası hayır kuruluşu niteliği ile savaşta ve barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun ve gönüllülük anlayışına göre ürettiği hizmetler ve yaptığı faaliyetlerdir.