Konuşma Kuralları Nelerdir? Etkili Ve Güzel Konuşmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aile içinden başlayarak, verilen eğitimlerde, konuşma kurallarına önem vermek, kişinin yaşamdaki yerini etkileyecektir.



Konuşma Kuralları Nelerdir?



Konuşma kuralları için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Etkili konuşmak için konuşulacak konunun hazırlığını yapmak, daha etkili sununlar yaratır. Etkili konuşma için şunlara dikkat etmek gerekir;

● Türkçe dil kurallarına hâkim olmak

● Diksiyona dikkat etmek

● Telaffuza özen göstermek

● Akıcı konuşmak

● Ses tonu ve vurguya özen göstermek

Etkili ve Güzel Konuşmak İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler



Konuşma sırasında argo kelimeler kullanmak karşımızdaki kişilere rahatsız edecektir. Bu nedenle argo ve kaba kelimelerden kaçınmak gerekir. Bir konuşmanın içeriğini argo kelimeler sekteye uğratır. Ayrıca konuyu anlatırken çok fazla uzatmamak gerekir. Gereksiz detaylar ve farklı konular karşınızdaki kişinin sıkılmasına neden olur. Bunun için az ve öz konuşmak gerekir. Konuşulan konudan uzaklaşmadan karşınızdaki kişiye mesajınızı iletmelisiniz.



İletişim karşılıklı olan bir eylemdir. Bu nedenle konuşurken, karşı tarafı da dinlemek gerekir. Karşıdaki kişinin sözünü kesmeden veya ona da söz vererek iletişimde denge kurmak önemlidir. Eğer tek başına konuşmaya devam ederseniz bu hem karşı tarafa saygısızlık olur hem de kişiler sıkılır. Monolog değil diyalog ortamı yaratılmalıdır.



Beden dilinin konuşmaya katmak iletişimi daha etkili hale getirecektir. El kol harekeleri ile anlatacağınız konuyu daha iyi yansıtabilirsiniz. Fakat el kol hareketlerinin dozunun karşınızdaki insanları rahatsız edecek oranda yüksek tutmamalısınız. Ama beden dili ile konuşma bir bütündür. Beden dili konuşmaya etkinlik katar. Konuşmanın akılda kalmasını sağlar.



Kişilerle konuşurken göz teması kurulmalıdır. Göz teması iletişimin devam etmesini sağlar. Ayrıca kişilere önem verildiğini, anlatan kişinin de kendine güvendiğini gösterir. Konuşma sırasında göz teması kurulmazsa, kişiler konuşmadan koparlar. Ayrıca konuşma sırasında güneş gözlüklerini çıkarmak daha etkili konuşma ortamı sağlayacaktır.



Konuşma sırasında monotonluğu kırmak gerekir. Bunun için aşırı olmamak kaydıyla vurgu yapmak gerekir. Vurgu anlatılmak istenen konunun önemini arttıracaktır. Ayrıca karşınızda dinleyen kişilerin sıkılmasına engel olur. Vurgulu konuşma yanında akıcı konuşmakta, konuşma kuralları arasında yer almaktadır. Akıcı konuşma ise kişilerin sizi takip edemeyeceği kadar hızlı konuşmak anlamına gelmez. Tempolu konuşmak anlamına gelir.