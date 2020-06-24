KPSS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 KPSS Lisans, Önlisans, Ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun yıllar süren eğitimlerinin ardından öğretmen veya devlet memuru olmak isteyen binlerce aday şimdilerde KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvurularının hangi tarihler içerisinde alınacağını araştırmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde sınav takviminde yapılan güncelleme ile sınav tarihleri ve başvuruların alınacağı tarihler netlik kazandı. İşte KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim başvuru tarihleri...

KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'da yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.