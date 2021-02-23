Leon Ne Demek? Leon Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Leon İngilizce de kullanılan lion kelimesinden türemiştir. Aslan demek olan lion kelimesi leon olarak da telaffuz edilmektedir. Bazen de daha da kısaltılarak Leo biçiminde de kullanılır.



Leon Ne Demektir?



Leon erkeklere takılan bir isimdir. Aynı ifade ile geçen bir de İspanya şehri bulunmaktadır. Güçlü, kuvvetli, gürbüz anlamlarına gelen leon kelimesi erkekler tarafından sıklıkla kullanılan bir lakap olarak da karşımıza çıkmaktadır.



Leon Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Leon isimli ya da soy isimli dünyaca ünlü tanınmış isimler vardır. Türkçe de leon direkt olarak kullanılmamaktadır. Ancak kuvvetli, güçlü anlamlarında bazen kullanılmaktadır. Aynı zaman da İspanya'nın bir kentinin adı da Leon'dur.



Kendilerini cesaretli ve yiğit bir erkek olarak ifade eden kişiler de bu kelimeyi kullanmaktadır. İngilizce aslan ifadesinden türeyen bu ifade bir erkek ismi ya da ön ismi olarak kullanılmaktadır.