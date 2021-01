Mana Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Mana Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Mana kelimesi birçok yapım eki alarak sıfat görevinde de kullanılabilir: Örneğin manalı, bi mana ve manasız.



TDK'ya Göre Mana Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Mânâ



Mane / Mena - Yanlış



Kelimeyi bu şekilde yazmak ve telaffuz etmek yanlıştır.



Mağna - Yanlış



Mana sözcüğünde ''ğ'' harfi yoktur.



Bu kelimenin sıklıkla hatalı yazılması yanlış okunmasına neden olur. Mana sözcüğündeki her iki a harfinde de şapka işareti vardır. Bu nedenle kelime mânâ şeklinde yazılmalı ve her iki hecesi de uzatılarak okunmalıdır.



Örnek Cümleler:



1- Kitabın neredeyse her sayfasında mânâlı sözler vardı. - Doğru

2- Ben hayatımda onun kadar mânâsız konuşan başka birini görmedim. - Doğru

3- Sözlerindeki gizli mağnayı bir türlü çözemedim. - Yanlış.