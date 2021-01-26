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    26.01.2021 - 01:17 |

    Mana Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Mana Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Arapça kökenli bir sözcük olan mana, hakikat, maksat ve cevher anlamına gelir. Yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden biri olan mana, anlam sözcüğüyle eş anlamlıdır. TDK'ya göre mana nasıl yazılır ve telaffuz edilir? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.

    Mana Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Mana Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Mana kelimesi birçok yapım eki alarak sıfat görevinde de kullanılabilir: Örneğin manalı, bi mana ve manasız.

    TDK'ya Göre Mana Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Mânâ

    Mane / Mena - Yanlış

    Kelimeyi bu şekilde yazmak ve telaffuz etmek yanlıştır.

    Mağna - Yanlış

    Mana sözcüğünde ''ğ'' harfi yoktur.

    Bu kelimenin sıklıkla hatalı yazılması yanlış okunmasına neden olur. Mana sözcüğündeki her iki a harfinde de şapka işareti vardır. Bu nedenle kelime mânâ şeklinde yazılmalı ve her iki hecesi de uzatılarak okunmalıdır.

    Örnek Cümleler:

    1- Kitabın neredeyse her sayfasında mânâlı sözler vardı. - Doğru
    2- Ben hayatımda onun kadar mânâsız konuşan başka birini görmedim. - Doğru
    3- Sözlerindeki gizli mağnayı bir türlü çözemedim. - Yanlış.

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