Mavi Yaka Nedir? Kimlere Mavi Yakalı Çalışan Denir?

İş hayatında yakalar sadece işin içeriğini değil alınan ücreti belirtmekte de kullanılır. İlk kez Amerika Birleşik Devletlerinde ortaya çıkan bu terimler, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde de kullanılmaktadır.



Mavi Yaka Nedir?



Kol gücüne dayalı işlerde çalışan niteliksiz elemanlara mavi yaka denir. Mavi yakalılar, saha elemanı olarak da tanımlanır.



Kimlere Mavi Yakalı Çalışan Denir?



İşletmelerin ve şirketlerin insan kaynakları tarafından yapılan sınıflandırmaya göre, belli bir ücret karşılığı, el emeğine dayalı işlerde çalışan kişilere mavi yakalı denir.



Bununla birlikte bazı işletmelerde üniversite mezunu olmasına rağmen işte tecrübesiz olan kişiler için de mavi yaka terimi kullanılır. Mavi yakalıların maaşları, beyaz ve sarı yakalı olan çalışanlara oranla düşüktür. Birçoğu asgari ücretle çalışır.



Mavi yakalıların genel özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:



1- Günde 8 ile 12 saat arası çalışırlar.



2- Mağaza ve şirketlerde en az yetkiye sahip olan çalışanlar, mavi yakalı olarak tanımlanır.



3- Mavi yakalılar ilköğretim ya da lise mezunudur.



4- Sorumlu oldukları birçok amir ve yetkili vardır.



5- Bazı mavi yakalılar vardiyalı çalışır, bazıları ise saat başı ücret alır.



Mavi, Beyaz ve Sarı Yakalı Çalışanlara Örnekler:



Bir alışveriş mağazasında çalışanlar:



Kasiyer, satış danışmanı, depo elemanı ya da karşılama hostesi Mavi Yaka



İnsan kaynakları: Beyaz Yaka



Mağaza Müdürü ve Müdür Yardımcısı: Sarı Yaka