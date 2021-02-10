Menfez Nedir, Türleri Nelerdir? İnşaat Sektöründe Menfezler Ne İşe Yarar?

Özel tasarımlar altında ele alınan ve gerçekleştirilen menfez çeşitleri, günümüzde birçok değişik alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Bu konuyu merak eden birçok kişi ise menfez nedir sorusunu internet üzerinden araştırmaktadır.



Menfez Nedir?



Devamlı olarak akan ya da herhangi bir yağış neticesinde meydana gelen su akışının, demiryolu ya da karayoluna zarar vermeden alttan geçişini sağlamak amaçlı hazırlanmış yapıya menfez nedir. Aynı zamanda hidrolik sanat yapıları olarak da dile getirmek mümkün. Menfezler bulundukları arazinin fiziksel ve hidrolojik yapısına uygun şekilde farklı boyutlar üzerinde neyle alınır ve hazırlanır.



Menfez Türleri Nelerdir?



Kullanım açısından birçok farklı alanda değerlendirilmesi ile beraber, buna bağlı olarak değişik menfez türleri bulunur. Bu türler uygulanacak alanın yapısına bağlı olarak farklı şekil ve boyutları üzerinden ele alınmak suretiyle tasarım haline getirilir.



- Köprü menfezleri

- Kutu menfezleri

- Kemerli menfezler

- Boru menfezler

- Tabliyeli menfezler



Bu şekilde daha birçok değişik tasarım üzerinden üretilen ve kullanılan menfez çeşitleri yer almaktadır.



İnşaat Sektöründe Menfezler Ne İşe Yarar?



Söz konusu birçok farklı köprü ve yol olduğu zaman inşaat sektörü açısından menfezler büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda yoğun olarak ortaya çıkan yağış ya da su akışının engellenmesi için, yapıların alt kısmına hazırlanmış özel tasarımlardır. Böylece yağışın zarar getireceği unsurlar ortadan kaldırılır. Aynı zamanda farklı şekil ve boyutta üzerinden birçok yapıya uygun biçimde ele alınır. Hidrolik bir tasarıma sahip olması ile beraber birçok farklı yağış ve su akışına etkin bir şekilde karşı koyar.