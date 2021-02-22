Mod Nedir? Matematikte Tepe Değer Nasıl Bulunur Ve Nasıl Hesaplanır?

Veriler grubunda en çok tekrar eden değer, tepe değeri ya da mod ismini almaktadır. Tekrar eden sayı ise frekans olarak adlandırılmaktadır. Mod konusu 7. sınıf matematik konuları arasında en önemli olanlardan bir tanesidir.



Mod Nedir?



Mod, sayısal veri grubunda en fazla tekrar eden değere verilen isimdir. Bu tekrar eden değerlerin sayısı ise frekans olarak adlandırılmaktadır. Örnek verecek olursak, , 2, 7, 3, 5, 3, 8, 3, 9, 3 burada tekrar eden sayı 3 frekansı ise 4'tür. Çünkü bu sayı 4 kere tekrar etmiştir.



Sayısal veri gruplarında eğer tekrar eden sayılar yok ise o zaman bu veri grubunda tepe değeri olmadığını söyleyebiliriz. Eğer veri grubunda aynı anda birden fazla değer tekrar ediyor ise o zaman tepe değerinin birden fazla olduğu söylenebilmektedir. Ancak veri grubundaki tüm sayılar eşit olarak tekrar ediyorsa bu durumda da tepe değeri olmadığı söylenir. Ardışık şekilde devam eden tepe değerlerinin ise ortalamasının alınması gerekir.



Matematikte Tepe Değer Nasıl Bulunur ve Nasıl Hesaplanır?



Örnek: 5, 7, 9, 5, 6, 5 veri grubunun tepe değeri nedir?

Veri grubuna bakıldığı zaman en fazla tekrar eden sayının 5 olduğu görülmektedir. O zaman bu veri grubunun modu 5'tir. Mod, 3 kere tekrar ettiği için o zaman frekansın 3 olduğu söylenir.



Örnek: 11, 7, 5, 11, 9, 11, 7, 3 veri grubunun tepe değeri nedir?



Bu veri grubunda en çok tekrar eden 11 ile 7 sayılarıdır. O zaman bu veri grubunda 11 ve 7 olmak üzere iki tepe değer vardır.