Mundar Ne Demek? (Tdk) Mundar Etmek Ve Mundar Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu mundar kelimesi için, ‘kirli, pis’ karşılığını vermektedir. Buna karşılık mundar kelimesi Arapça olduğu için doğrudan sözlük ifadesi olarak sunulmaktadır. Aynı zamanda İslami açıdan da anlamı olduğunu dile getirmek mümkün.



Mundar Ne Demek? (TDK)



TDK açısından bakıldığı zaman mundar kelimesi, ‘kirli ve pis’ sözcükleri ile beraber karşılık bulmaktadır. Aynı zamanda İslami açıdan iki farklı anlama geldiğini söylemek mümkün.



- Cinsel birleşmeden sonra yıkanmamış kimse,

- Dini kurallara göre ve uygun şekilde kesilmemiş olan kurbanlık hayvan,



Mundar Etmek ve Mundar Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Özellikle televizyonlarda ya da yazılı basında ve eserlerde mundar kelimesi ile çok sık karşılaşılır. Bu kelime üzerinden türemiş farklı sözcük grupları da yer almaktadır.



İlk olarak Mundar etmek sözcüğü ele alındığında, ‘Kirletmek ve pist etmek’ anlamı üzerinden ifade edilebilir.



Mundar olmak sözcüğü ise Türk Dil Kurumu'na göre, ‘pislenmek veya kirlenmek’ olarak anlatılabilir.



Bu ifadeler hem kelime anlamı üzerinden ele alınır hem de İslami açıdan kirlenmek şeklinde de ifade edilir. Özellikle İslami usullere uygun şekilde gereken zamanlarda yıkanmamış ve ruhani açıdan kirlenmiş kişiler adına bu sözcükler kullanılır.