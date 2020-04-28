Müttefik Ne Demek? Tdk'da Müttefiken Ve Müttefiklik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Müttefik kelimesi gündelik yaşamda hala yaygın kullanılan bir sözcüktür. Türk Dil Kurumu bu kelime için, ‘iş birliği yapan ve iş birliği yapanlar topluluğu’ biçiminde ele almaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda bir araya gelmiş devletler için kullanılan bir kelimedir.



Müttefik Ne Demek?



Müttefik kelimesi Türkçede yerleşik olarak sıkça değerlendirilen bir sözcüktür. TDK üzerinden anlamı ise iş birliği yapan kişiler ile beraber topluluklar olarak öne çıkar. Ancak halk arasında daha çok devletler için kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor. ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, İngiltere ve Çin Cumhuriyeti üzerinden oluşan blok olarak dile getirmek mümkün.



‘’Böyle zamanlarda müttefik olmak çok önemlidir.’’



TDK'da Müttefiken ve Müttefiklik Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Müttefik kelimesi ile beraber türemiş olan müttefiken ve müttefiklik sözcükleri de bulunmaktadır. TDK üzerinden müttefiken kelimesinin anlamı, ‘elbirliğiyle ve hep birlikte’ biçiminde tabir edilir. Yani bireysel olarak ya da devletler kapsamında birleşmiş biçimde, aynı anda hareket etmek olarak ele alınabilmektedir.



TDK açısından müttefiklik kelimesi ise, ‘Müttefik olma durumu’ ifadesi üzerinden tanımlanmaktadır. Yani bireylerin ya da toplum ve devletlerin müttefik haline gelmiş olmaları üzerine ele alınır.



‘’Yaptıkları müttefiklik ile beraber savaşı kazandılar.’’