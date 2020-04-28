Nafile Ne Demek? Tdk'da Nafile Yere Ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Dilimize birçok kelime yabancı dillerden dilimize girmiştir. Bu kelimelerden birisi de nafile kelimesidir. Nafile kelimesi çok sık kullanılsa da dilimize Arapça dilinden girmiş bir kelimedir. Nafile kelimesi anlamı ise yararsız manasına gelmektedir.



Nafile Ne Demek?



Nafile kelimesi günlük hayatta dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ise nafile kelimesi anlamını bulmak mümkündür. Nafile kelimesi sözlük anlamı yararsız, boşuna ve boş yere manalarına gelmektedir. Nafile kelimesinin cümle içinde örnek verecek olursak;



- Bu kadar çaba göstermem nafile, bu işi de yapamayacağım.



TDK'da Nafile Yere ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamları Nelerdir?



Nafile kelimesinden türemiş olan nafile yere ve nafile namaz kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamları belirtilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimelerin anlamları şöyledir:



Nafile yere: TDK'ya göre nafile yere kelime anlamı boş yere olarak açıklanmaktadır.

Nafile namaz: Nafile namaz kelimesi ise İslam dininde geçmektedir. TDK'ya göre nafile namaz kelimesi sevap kazanmak amacı ile farz veya vacip namazları dışında kılınan namaz şeklinde açıklanmıştır.