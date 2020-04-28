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    HaberlerEğitim Haberleri Nafile Ne Demek? Tdk'da Nafile Yere Ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamı Nedir?
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    28.04.2020 - 22:22 |

    Nafile Ne Demek? Tdk'da Nafile Yere Ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Günlük hayatta birçok kelimeyi cümle içerisinde kullanmaktayız. Fakat her kelimenin anlamı bilinmemekte ve merak edilmektedir. Kelimelerin anlamları ise TDK sözlüklerinde bulunmaktadır. Anlamı merak uyandıran bir kelime ise nafile kelimesidir. Nafile ne demektir? TDK sözlüklerine göre nafile yere ve nafile namaz kelimelerinin anlamları nelerdir? Sizlere nafile kelimesini detayları ile inceledik.

    Nafile Ne Demek? Tdk'da Nafile Yere Ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Dilimize birçok kelime yabancı dillerden dilimize girmiştir. Bu kelimelerden birisi de nafile kelimesidir. Nafile kelimesi çok sık kullanılsa da dilimize Arapça dilinden girmiş bir kelimedir. Nafile kelimesi anlamı ise yararsız manasına gelmektedir.

    Nafile Ne Demek?

    Nafile kelimesi günlük hayatta dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ise nafile kelimesi anlamını bulmak mümkündür. Nafile kelimesi sözlük anlamı yararsız, boşuna ve boş yere manalarına gelmektedir. Nafile kelimesinin cümle içinde örnek verecek olursak;

    - Bu kadar çaba göstermem nafile, bu işi de yapamayacağım.

    TDK'da Nafile Yere ve Nafile Namaz Kelimelerinin Anlamları Nelerdir?

    Nafile kelimesinden türemiş olan nafile yere ve nafile namaz kelimeleri Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamları belirtilmiştir. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimelerin anlamları şöyledir:

    Nafile yere: TDK'ya göre nafile yere kelime anlamı boş yere olarak açıklanmaktadır.
    Nafile namaz: Nafile namaz kelimesi ise İslam dininde geçmektedir. TDK'ya göre nafile namaz kelimesi sevap kazanmak amacı ile farz veya vacip namazları dışında kılınan namaz şeklinde açıklanmıştır.

     

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