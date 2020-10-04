Nefesli Çalgılar Hangileridir, İsimleri Nelerdir?

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi gören nefesli çalgılar, orkestralardan düğünlere, tasavvuf müziğine, oyun havasına kadar pek çok farklı alanda da icra edilmektedir.



Nefesli Çalgıların Çalışma Prensibi



Saksafon, flüt ve kaval gibi nefesli çalgılar, havayı sese çevirmekte olan enstrümanlardır. Bunlar müzik aletleri olup bu aletlerde havanın giriş ya da çıkış yapabilmesi amacı ile çeşitli noktaları vardır. Üflenmekte olan hava bu müzik aletinin içerisinde sirküle edilir ve de bu sirkülasyon titreşimler yolu ile ses oluşması sağlanır. Nefesli çalgılarda notalar havanın gideceği yolun artıp azalması ile ayarlanır. Delikler de kapatıldıkça ses kalınlaşır.



Nefesli Çalgılar Hangileridir?



Nefesli çalgılar çok çeşitli olmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir;

Flüt, çalınması en kolay olan nefesli çalgılar arasında flüt yer almaktadır. İlköğretimde müzik dersi müfredatlarında da temel flüt eğitimi verilmektedir. Yavaştan hızlıya doğru pek çok çalış şekli mevcut olmaktadır. Ayrıca flüt çalınmasında kullanılan nefes kadar aynı zamanda parmak kontrolü de önemlidir.



Ney, öncelikle Türk Tasavvufi müziğinde önemli ve de saygın bir yere sahip olmaktadır. Ney çalgısını tamamen yetkin şekilde çalan kişilere de günümüzde neyzen denir. En ünlü neyzenlere de örnek olarak Neyzen Tevfik, Sultan Abdülaziz Han ve ya Süleyman Erguner gösterilebilir. Ney nefesli çalgısının yaklaşık olarak 10.000 yıl öncesine kadar da dayanan tarihiyle en köklü olan nefesli çalgıların arasında yer almaktadır. Bu ney çalgısının üretiminde kullanılan malzemeler genel olarak, neyden çıkan ses kalitesini de belirler.



Klarnet, hızlı ve ya çevik olmayı gerektiren bu klarnet çalgısı, flüt ile birlikte benzerlikler taşısa dahi çok daha profesyonel donanıma sahiptir. Türkiye'de genel olarak düğün, kına ya da nişanlarda çalınır.

Zurna, nefesli çalgılar arasında en yüksek olan oktav oranlarına çıkan bit çeşit çalgıdır. Bu nedenle kapalı mekanlarda uygun değildir genellikle açık mekanlarda çalınması gerekir. Aynı zamanda düğünlerin de vazgeçilmezi olmaktadırlar. Ülkemizde çalınan zurnaların yaklaşık olarak %80m'inden fazlası ceviz ve ya benzeri ağaçlardan üretilmektedir.



Yan Flüt, hem ülkemizde hem de diğer yabancı Avrupa ülkelerinde en sık olarak icra edilen flüt türüdür. Bu tür hem metal malzeme ile hem de plastik malzeme kullanılarak üretilebilir. Ayrı a orkestra gibi profesyonel topluluklarda ise daha sık olarak metalden yapılmış olan yan flütler tercih edilmektedir.



Mızıka, 19. yüzyılın hemen hemen ilk çeyreğinde Almanya'da bulunmuş olmaktadır. Önce büyük bir hız ile Avrupa geneline yayılmış olan mızıka, daha sonraları tüm dünyada çok popüler bir nefesli çalgı haline gelmiştir. Mızıka, günümüzde diğer üflemeli çalgılara göre çok daha yeni olmasına rağmen hem çocuklar hem yetişkinler arasında popülerdir. Ayrıca en küçük mızıka çeşitlerinde de sadece yedi çeşit bemol yer almaktadır. Daha büyük modellerinde diyez ve ya yarım bemol çalmak mümkündür.