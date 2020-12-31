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    31.12.2020 - 07:42 |

    O Ve Ö İle Eşya İsimleri: O, Ö Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    O- Ö harfleri, alfabenin 18. ve 19. harfleridir. O ile başlayan eşyaların başında ulaşımda sıklıkla kullanılan otobüs ve omnibüs geliyor. Aynı zaman da ''Otomobil'' de o ile eşya isimleri listesinde yer almaktadır. O ve Ö harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    O Ve Ö İle Eşya İsimleri: O, Ö Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Ö ile başlayan eşyalarda ise akla ilk gelen kelimelerden biri örtüdür. Örtü, günlük hayatta en sık kullanılan eşyalardan biridir.

    O Harfi ile Başlayan Eşyalar

    1- Okul Çantası:

    Genelde iki ya da üç gözlü olan okul çantaları her yaşa uygun ölçülerde imal edilmektedir.

    2- Ot Biçme Makinesi:

    Diğer adı çim biçme makinesidir. Parklarda ve bahçelerde yabani otları temizlemek için kullanılır.

    3- Oje:

    Başta vernik olmak üzere birçok kimyasalın karışımıyla üretilen oje, kadınların en çok kullandığı makyaj malzemelerinden biridir.

    4- Oyun Hamuru:

    Oyun hamuru çocukların hem keyifli vakit geçirmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağlayan bir tür oyuncaktır.

    5- Org:

    Klavyeli çalgılar denince akla ilk gelen enstrümanlardan biri olan org, düğünlerde de sıklıkla çalınır.

    6- Oturak:

    Halk arasında sandalye ve iskemleye verilen isimdir. Tabure gibi kısa ayaklı sandalyelere de oturak adı verilir.

    Ö Harfi ile Başlayan Eşyalar

    1- Örs:

    Örs, sadece ayakkabı yapımında ve tamirinde kullanılan değil, çeşitli metallere şekil vermek amacıyla da kullanılmaktadır.

    2- Örtü:

    Masa örtüsü, yatak örtüsü, koltuk örtüsü gibi çeşitleri mevcuttur.

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