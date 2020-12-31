O Ve Ö İle Eşya İsimleri: O, Ö Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
O- Ö harfleri, alfabenin 18. ve 19. harfleridir. O ile başlayan eşyaların başında ulaşımda sıklıkla kullanılan otobüs ve omnibüs geliyor. Aynı zaman da ''Otomobil'' de o ile eşya isimleri listesinde yer almaktadır. O ve Ö harfi ile başlayan eşyalar nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Ö ile başlayan eşyalarda ise akla ilk gelen kelimelerden biri örtüdür. Örtü, günlük hayatta en sık kullanılan eşyalardan biridir.
O Harfi ile Başlayan Eşyalar
1- Okul Çantası:
Genelde iki ya da üç gözlü olan okul çantaları her yaşa uygun ölçülerde imal edilmektedir.
2- Ot Biçme Makinesi:
Diğer adı çim biçme makinesidir. Parklarda ve bahçelerde yabani otları temizlemek için kullanılır.
3- Oje:
Başta vernik olmak üzere birçok kimyasalın karışımıyla üretilen oje, kadınların en çok kullandığı makyaj malzemelerinden biridir.
4- Oyun Hamuru:
Oyun hamuru çocukların hem keyifli vakit geçirmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağlayan bir tür oyuncaktır.
5- Org:
Klavyeli çalgılar denince akla ilk gelen enstrümanlardan biri olan org, düğünlerde de sıklıkla çalınır.
6- Oturak:
Halk arasında sandalye ve iskemleye verilen isimdir. Tabure gibi kısa ayaklı sandalyelere de oturak adı verilir.
Ö Harfi ile Başlayan Eşyalar
1- Örs:
Örs, sadece ayakkabı yapımında ve tamirinde kullanılan değil, çeşitli metallere şekil vermek amacıyla da kullanılmaktadır.
2- Örtü:
Masa örtüsü, yatak örtüsü, koltuk örtüsü gibi çeşitleri mevcuttur.