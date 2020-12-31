O Ve Ö İle Eşya İsimleri: O, Ö Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

Ö ile başlayan eşyalarda ise akla ilk gelen kelimelerden biri örtüdür. Örtü, günlük hayatta en sık kullanılan eşyalardan biridir.



O Harfi ile Başlayan Eşyalar



1- Okul Çantası:



Genelde iki ya da üç gözlü olan okul çantaları her yaşa uygun ölçülerde imal edilmektedir.



2- Ot Biçme Makinesi:



Diğer adı çim biçme makinesidir. Parklarda ve bahçelerde yabani otları temizlemek için kullanılır.



3- Oje:



Başta vernik olmak üzere birçok kimyasalın karışımıyla üretilen oje, kadınların en çok kullandığı makyaj malzemelerinden biridir.



4- Oyun Hamuru:



Oyun hamuru çocukların hem keyifli vakit geçirmesini hem de motor becerilerini geliştirmesini sağlayan bir tür oyuncaktır.



5- Org:



Klavyeli çalgılar denince akla ilk gelen enstrümanlardan biri olan org, düğünlerde de sıklıkla çalınır.



6- Oturak:



Halk arasında sandalye ve iskemleye verilen isimdir. Tabure gibi kısa ayaklı sandalyelere de oturak adı verilir.



Ö Harfi ile Başlayan Eşyalar



1- Örs:



Örs, sadece ayakkabı yapımında ve tamirinde kullanılan değil, çeşitli metallere şekil vermek amacıyla da kullanılmaktadır.



2- Örtü:



Masa örtüsü, yatak örtüsü, koltuk örtüsü gibi çeşitleri mevcuttur.