Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Üniversitede Öğretim Görevlisi Olma Şartları

Doktorasını tamamlayan bireyler, uzmanlık alanlarına göre belirlemiş oldukları doçentlik sınavına müracaat edebilirler. Öğretim görevlileri, diğer resmi görevi olan veya serbest mesleği olan bireylerde olabilir.



Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur?



Öğretim görevlisi olmak için bilinmesi gereken bazı önemli bilgiler vardır. Öğretim görevlisi olabilmek adına YÖK üzerinden verilecek akademik personel duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlediği koşullar kimi zaman farklılık gösterebilir. Bu koşullardan birisi de başvuru sürecidir. Kişiye özel olarak verilen başvuru süresince gereken şartlar sağlanmamış ise başvuru gerçekleşmeyecektir.



Üniversitede Öğretim Görevlisi Olma Şartları



Öğretim görevlisi olmanın şartları aşağıdaki gibidir;



- Öğretim görevlisi olabilmek adına verilen ilana alınacak kişi sayısının dört katı kadar birey incelenmeye başlanır. İnceleme işlemlerin esansında kişinin YÖK'e gitmesine gerek yoktur. Bu işlemlerin hepsi komisyon açısından yapılacaktır. Ön değerlendirme etabında ALES puanı, yabancı dil puanı, lisans not ortalaması gibi durumlar esas alınır.

- Ön değerlendirme esnasında alınan ALES puanının yüzde almışı ve yabancı dil puanının yüzde kırkı esas alınır.

- Meslek yüksekokulluna yapılan başvurular esnasında ALES puanının yüzde yetmişi, lisans mezuniyet notunun ise yüzde otuzu esas alınır.

- Ön değerlendirme işleminin başarı ile tamamlanmış olmasından sonra öğretim görevlisi adayları ön değerlendirmeden hemen sonra yazılı sınava gireceklerdir.

- Yazılı sınav sonrasında ikinci değerlendirme etabına geçecek olan öğretim görevlisi adayları ALES puanlarının yüzde otuzu, girmiş oldukları yazılı sınav notunun yüzde otuzu, lisans not ortalamasının yüzde otuzu, yabancı dil puanının yüzde onu esas alınıp sıralamaya tabii tutulacaklardır.

- Boş kadro sayısı ile en başarılı öğretim görevlisi adaylarının işe alınma vaktinin başlaması adına kararname çıkarılır. Çıkarılan bu kararname sonrası öğretim görevlileri işe başlayabilirler.



Üniversitelerde öğretim görevlisi olmak için bu şartların göz önünde bulundurulması ve buna göre başvuru yapılması önemli olacaktır. Bu koşullara uyan herkes üniversitelerde öğretim görevlisi olabilmek için müracaat edebilirler.