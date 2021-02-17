Orojenez Nedir, Nasıl Oluşur? Orojenez Türkiye'de Nerelerde Görülür?

Dağ oluşumu genellikle yüz yıllar soncunda oluşan bir tür fay hareketlerinin sonucu olmaktadır. Oldukça büyük çaplı olan bu doğa olayları birçok canlının da yuvasını tespit edilmesinde işe yaramaktadır. Ayrıca birçok canlı varlık ve değerli kayalarda orojenez yani dağ oluşumu ile meydana gelmektedir.

Orojenez Nedir, Nasıl Oluşur?

Yeryüzü binlerce levha ve fay hattı sonucun da meydana gelmiştir. Bu levhaların hareket etmesi veya levhaların çökmesi nedeni ile birçok dağ ve ova oluşmaktadır. Bu yapıların oluşmasında en çok etkili olan sistem dağ oluşumu olan orojenez oflamaktadır. Özellikle levhaların bir araya gelmesi ile kıvrım dağ denilen dağ zinciri meydana gelmektedir. Levhaları ayrılması veya fay hatlarında kırılmalar olması durumunda

Ayrıca bu levhaların bir birinden ayrılması ile de bazı orojenez faaliyetleri nendi ile bir miktar sıcak su kaynağı yer yüzüne çıkabilmektedir. Son yıllarda pek çok orojenez olayı sonucunda sıcak su kaynaklarında faydalanma imkânı doğmuştur.

Orojenez Türkiye'de Nerelerde Görülür?

Özellikle Türkiye coğrafyası üzerinde sık sık orojenez olaylarında rastlamak oldukça normal karşılanmaktadır. Genellikle batı Anadolu sıra dağları kırık orojenez sonucu oluşmuştur. Yani daha çok bu dağlar çökmeler sonucu meydana gelen yapılar olmaktadır. Diğer güney ve kuzey sıralı dağları ise daha çok kıvrım orojenez sonucu oluştuğu bilinmektedir. Ayrıca Türkiye üzerinde sık sık volkanik dağlara da rastlamak da mümkün olmaktadır