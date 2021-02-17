Özgünlük Nedir? Edebiyatta Özgünlük Kavramı Neden Önemlidir?

Diğer temel anlatım özelliklerinden bazıları şunlardır: Açıklık, duruluk, yalınlık ve tutarlılık. Eğer, bir metnin içinde bu özelliklerin tamamı yer alıyorsa, o metin hem biçim hem de içerik bakımından başarılı sayılır.

Özgünlük Nedir?

Özgünlük, bir yazarın kaleme aldığı eserin başka hiçbir eserle benzerlik taşımaması demektir. Özgün yazarlar, daha önce işlenmemiş konuları kendilerine özgü bir üslupla ele alır. Özgün şairlerin dizeleri ise başka şiirleri çağrıştırmaz.

Bu tür metinler her zaman daha çok okunmuş ve övgüye layık olmuştur. Bunun nedeni tamamen kendine has ve yenilikçi olmasıdır.

Nobel ödüllü yazar Jose Saramago, edebiyatta özgün olmayı ''kendi sesini bulmak'' olarak tanımlamıştır.

Edebiyatta Özgünlük Kavramı Neden Önemlidir?

Bir yazarın özgün olması, başka hiçbir yazarın etkisi altında kalmadan eserler üretmesi birçok açıdan önemlidir. Bu noktada başkasından feyz almak ile başkasını taklit etmek arasındaki fark bilinmelidir. Tarih boyunca birçok romancı, öykü yazarı ve şair, kendisinden önce gelen yazarları kendilerine örnek almıştır.

Birçok şair de beğendikleri şiirlere nazire yazmıştır. Nazire yazmak, edebiyatta özgün olmaya engel değildir.

Edebiyatta başka birisinin yazdığını kopyalamak ya da benzer şekilde yazmak ise intihal anlamına gelir. İntihal yapan eserler, başkasına ait metinleri sanki kendisine aitmiş gibi yayımlar. Okurlarına kalıcı eserler bırakmak isteyenler ise hem seçtiği konuların hem de üslubunun orijinal olmasına özen gösterir.