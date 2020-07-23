Pastoral Şiir Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Pastoral Didaktik Şiirler Konu Anlatımı

Şiir kişilerin ruhlarında güzel duygulan uyandıran ve mısralar ile ifade edilerek yazılan sanatlı sözlere şiir denmektedir. Edebiyatımızda şiirin önemi büyüktür. Konuları bakımından şiirler 6 türe ayrılır. Bunlardan birisi de didaktik ve pastoral şiirlerdir.



Pastoral Şiir Nedir?



Pastoral şiirler kır ortamını ve çoban yaşamını konu alan şiirlerdir. Bu şiirler yaşamı sevdirme amacıyla yazılmaktadır. Pastoral şiirlerde amaç çobanların ve kırların yaşamını anlatıp burayı sevdirmek ve burada duyulan özlemleri dile getirmektir. Bu nedenle sade bir dille yazılır.



Pastoral şiirler iki başlıkta incelenmektedir. Bunlardan birisi idil, diğeri ise eglog olmaktadır.



İdil: Şairlerin kendi ağızlarından monolog bir şekilde doğayı ve kır yaşamlarını anlatmasına denir.



Eglog: Eglog ise çobanların karşılıklı konuşmasıdır. Bu konuşmada doğa ve kır yaşamını ve güzelliklerini diyalog olarak anlatmasıdır.



Pastoral Şiir Özellikleri Nelerdir?



Pastoral şiir, altı çeşit şiir türünden birisidir. Pastoral şiirlerin özellikleri ise şu şekilde açıklanmaktadır:



- Kır ve çoban hayatını, doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir.

- Kullanılan dil imgesiz ve sadedir.

- Pastoral şiirlerde amaç kır yaşamını sevdirmektir.

- İki türü bulunur. Bunlar idil ve eglog olmaktadır.

- Pastoral şiirin ilk örneği Theokritos tarafından verilmiştir.



Örnekler İle Pastoral Didaktik Şiirler Konu Anlatımı



Pastoral şiirlerin doğa ve kır hayatını, çobanların yaşamını dile getirdiğini söylemiştir. Bu şiirlerdeki amaç doğa ve kır hayatını sevdirmektir. Bu nedenle olabildiğince sade bir dil kullanılır. Didaktik şiirler ise öğüt vermek ve kişileri bilgilendirmek amacıyla yazılan şiirlere denmektedir. Bu şiirlerde duygu ön planda değildir. Daha çok düşünce ön planda olmaktadır. Bu sebeple bu şiirler akla seslenmektedir. Ayrıca edebiyatta bulunan manzum, hikaye ve fabl türleri bu şiir türlerine örnektir.



Pastoral ve didaktik şiirlere pek çok örnek bulmak mümkündür. Pastoral şiirlere Behçet Necatigil şiir örneğini verebiliriz;



Tam otların sarardığı zamanlar

Yere yüzükoyun uzanıyorum

Toprakta bir telaş, bir telaş

Karıncalar öteden beri dostum.



Bu şiir doğa ve kır hayatını anlatmaktadır. Bu nedenle pastoral şiire örnek verebiliriz. Didaktik şiire ise Atabetü'l Hakayık örneğini verebiliriz:



Dostum diye inanıp sır söyleme sakın

Ne kadar olsa da güvenilir ve yakın

Sırrın sende bile durup gizlenmezken

Durur mu hiç dostunda, iyi düşün.