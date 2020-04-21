Realizm Nedir? Realizmin Özellikleri Ve Tarihçesi

Realizm akımı sanatta gerçekçilik olarak kabul edilen edebiyat akımıdır. 19. yüzyıla kadar, romantizm ve klasisizm gibi duyguların yoğun olduğu akımlar etkili olmuştur. Ancak teknolojinin ilerlemesi, sanayi devrimin yoğun bir şekilde yaşanması gerçekçiliğe olan bakış açısını değiştirmiştir.



Böylece edebiyatta tüm dengeler yer değiştirmiştir. Bu dengelerin yer değiştirmesi realizm akımının doğuşunu hızlandırmıştır.



Realizm Nedir?



Auguste Comte'unun ortaya attığı pozitivizm felsefesinin edebiyata uyarlanmasıyla ortaya çıkan sanatta gerçekçilik akımına realizm adı verilmektedir. Realizm gözlem ve deneye değer veren edebiyat akımıdır. Romantizm akımının taşıdığı aşırı duygusallığa tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya atılmıştır.



Realizm akımıyla birlikte romantizmde etkisini koruyan duygular ve hayaller, toplum gerçekleriyle yer değiştirmiştir. Artık roman ve hikayelerde insan hayatının gerçekleri yer almıştır. Karakterler tüm yönleriyle işlenmiştir. Gerçekler tüm çıplaklığıyla okuyucuya sunulmuştur.



Realizm Akımının Özellikleri



Realizm akımı, gerçekleri her şeyden üstün gören bir akımdır. Bu akım birtakım ayırıcı özelliklere sahiptir:

- Eserlerde toplum gerçekleri ön plandadır.

- Doğa ve toplum olduğu gibi kopya edilmiştir. Yani sanatçılar objektif ve yansızdır.

- Realizm akımı etkisiyle yazılan eserlerde öyküleme dışında baskın olarak betimleme kullanılmaktadır. Yani karakterlerin psikolojileri, yaşadıkları ortam, karakteristik özellikleri detaylarıyla betimlenmektedir.

- Toplumun sıradan kişileri eserlerde görülmektedir. Her şey ne bütünüyle iyi, ne de bütünüyle kötüdür.

- Amaç yaşananları nesnel bir tutarlılıkla gün yüzüne çıkarmaktır. Okuyucuyu eğitmek, ona nasihat vermek gibi bir amaç taşımazlar.

- Biçimde kusursuzluk amaçlanmıştır. Süsten ve abartıdan kaçınılmaktadır.

- Realizm akımı etkisini roman ve hikayede göstermiş olan bir akımdır.



Realizm Akımının Tarihçesi



Realizm akımı dünyada ilk olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında edebiyatta ortaya çıkmıştır. Tarihi temelleri de ilk olarak bu yüzyıla dayanmaktadır. 19. yüzyılda sanayi devriminin de etkisini göstermesiyle birlikte buharlı makineler, fabrikalar, demir yolları gibi icatlar yapılmıştır. Çeşitli deneyler ve laboratuvar araştırmaları yapılmıştır. Bu duruma paralel olarak toplumsal sınıflar oluşmaya başlamıştır.



Toplumsal sınıfların oluşumuyla birlikte toplumda ekonomik sorunlar yaşayan alt tabaka sınıf dikkat çekmeye başlamıştır. Toplum katmanları arasındaki farklar, realizm akımının temel dayanağı olmuştur. Böylece mitolojik ve hayali konular artık edebiyatçılar için geride kalmıştır. Yaşadıkları çağı, gün yüzüne çıkarmayı amaç edinen yazarlar realizm akımını ortaya atmıştır.