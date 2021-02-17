Sadem İsminin Anlamı Nedir? Sadem Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Sadem isminin anlamı, sarı renkte açan bir güldür.



Sadem Ne Demek?



İsimler arasında anlamları merak edilen birçok isim bulunuyor. Sadem isminin de aynı şekilde anlamı çok merak ediliyor. Sadem isminin ne anlamda kullanıldığı ve isim için uygun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Sadem ismi, sarı renkte olan bir gül anlamına geliyor. Anlamı son derece hoş olan bu isim, herkes tarafından tercih edilebilir. Çiçeklerle alakalı bir anlam arayan bireyler, bu ismi çocukları için tercih edebilir. İsim tercih edilirken bazı kriterlere dikkat edilir. Bu kriterler arasında da ismin anlamlı olması yer alıyor.



Sadem İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kuran'da yer alan bazı isimler bulunur. Bu isimler arasında Sadem ismi yer almıyor. Sadem ismi Kuran ayetlerinin hiçbirinde geçmeyen bir isimdir. Kuran'da geçen isim arayan kişiler, Sadem ismini tercih etmiyor. Fakat bir ismin Kuran'da yer almaması o ismin tercih edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Sadem ismi her ne kadar Kuran içerisinde geçmese de, kullanılması herhangi bir soruna yol açmayacaktır.