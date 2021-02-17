Saf Madde Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnekler İle Saf Maddeler Hangileridir?

Saf maddeler de yapılarına ve özelliklerine göre iki türe ayrılır. Bileşikler, karışımlar ile sık sık karıştırılsa da farklı bir yapıya sahiptir. Karışımlarda en az iki tür madde var iken, bileşik olarak tanımlanan saf maddelerin oluşması için iki tür element gereklidir. Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan su, saf maddelere örnek olarak gösterilebilir.

Saf Madde Nedir?

Element ve bileşik olmak üzere iki türü olan maddelerin geneline saf madde denir. Doğada saf olarak bulunan bu maddelerin tamamı homojendir. Ağırlığı ne olursa olsun saf maddeler aynı özellikleri gösterir.

Saf Maddenin Özellikleri Nelerdir?

Elementlerin yapısında tek çeşit atom bulunur. Atomları da atom altı parçacıkları ve kuarklardan meydana gelir. Bileşiklerde ise iki veya daha fazla sayıda atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Saf maddeler, doğada bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da üretilebilir. Atomik ve moleküler yapıda olan çeşitleri mevcuttur.

Örneğin demir, gümüş ve krom gibi maddelerin tamamı atomik bir yapıdadır ve daha küçük parçalara ayrılmaz. Tüm canlıların temel yaşam kaynağı olan su ise atomik değil moleküler bir yapıdadır.

Örnekler ile Saf Maddeler Nelerdir?

Örneğin hidrojen ve oksijen elementtir. 2 hidrojen ve 1 oksijen elementinin birleşmesiyle, bileşik bir madde olan su oluşur.

Doğada fazla miktarda bulunan diğer saf maddeler:

Altın

Şeker

Helyum

Alüminyum

Tuz