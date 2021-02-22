Selüloz Nedir, Nasıl Üretilir? Kısaca Selüloz Nerelerde Kullanılır Ve Ne İşe Yarar?

Selüloz maddesi yapay ipek, patlayıcı ve kağıt yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. Selüloz bitkilerin temel yapıtaşı olan bir polisakkarit olma özelliğine sahiptir. Selüloz maddesi bitkilerin dayanıklı ve sert olmasına yardımcı olan etken bir maddedir. Özellikle otçul hayvanların midelerinde selüloz sindirimi kolaylıkla yapılmaktadır.



Selüloz Nedir, Nasıl Üretilir?



Selüloz karada yaşayan bitkilerin yapısında bulunan bir maddedir. Pamuklarda %90 civarında selüloz bulunur. Bunun yanında odun yapısında yaklaşık %50, saman yapısında ise yaklaşık %30 civarında selüloz vardır.



Selüloz kumaş üretiminde kullanımının yanı sıra bazı plastiklerin üretiminde de kullanılabilmektedir. En çok kullanıldığı alan ise kağıt üretimi olmaktadır. Selüloz yapısı incelendiği zaman yapısında %44 civarı karbon, 549 oranında oksijen ve %6.2 hidrojen bulunduğu saptanmıştır.



Selülozun kimyasal gösterimi C6H10O5 şeklindedir. Saf yapıdaki selülozun hidroliz edilmesi durumunda %95 oranında verime sahip olan D-glikoz oluşmaktadır. Selüloz benzen, su, alkol, kloroform, aseton gibi yapılarda çözünemez. Selüloz seyreltik durumdaki sodyum hidroksitle karıştırılırsa merserize pamuk elde edilmiş olmaktadır. Selüloz su içinde çözünmemektedir. Bunun yanında iyot çözeltisinde de reaksiyon vermemektedir.



Kısaca Selüloz Nerelerde Kullanılır ve Ne İşe Yarar?



Selüloz pek çok alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir. Kabaca bu alanlar şu şekilde özetlenebilir;

● Toz ya da krem deterjan yapısında

● İlaç, gıda ya da çeşitli kimya sektörlerinde

● Sondaj çamurlarındaki süzüntünün azaltılması amacı ile

● Bitki, deri ya da böcek öldürücü ilaç yapımında

● Tekstil ürünlerinin üretiminde

● Kağıt, mürekkep, boya, yapıştırıcı, kontrplak üretiminde

● Seramik ve refrakter malzeme ürerimi ile döküm sanayinde sıklıkla kullanılmaktadır.