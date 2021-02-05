Silindir Hacim Hesaplama Nasıl Yapılır? En Kolay Silindirin Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Geometrik cisimlerin hacmini hesaplarken, tabanlardan ve yüksekliklerden faydalanmak gereklidir. Bu şekilde kolay bir şekilde hacimler hesaplanabilir.

Silindir Hacmi Nasıl Hesaplanır?

Geometrik şekiller içinde silindir hacim hesaplama için öncelikle tabanda yer alan çemberin alanı hesaplanır. Bunun için çemberlerin alan formülünden yararlanılır. Ardından bulunan alan silindirin yüksekliği ile çarpılır. Bu şekilde en kolay şekilde silindirlerin hacimleri kolay olarak bulunur.

Örnek 1:

Yarıçapı 5 metre olan ve yüksekliği 10 metre olan bir silindirin hacmini hesaplayınız? ( π: 3)

Çözüm:

Bu soru için bilinmesi gerekenler verilmektedir. Öncelikle çemberin alanını hesaplamak için 2πr2 formülünden yararlanılır.

2πr2: 2*3*25: 150’dir.

Ardından bulunan alan yükseklik ile çarpılır ve hacim bulunmuş olur.

150*10: 1500 m2 olarak bulunur. ( birimlere dikkat edilmelidir.)

En Kolay Şekilde Silindir Hacmi Hesaplama

Silindirlerin hacmini hesaplamak oldukça basit formüllere sahiptir. Bilinmesi gerekenler ise tabanda yer alan çemberin yarıçapı, π değeri ve silindirin yüksekliğidir. Bu en kolay hesaplama için ise çemberin alanı ile silindirin yüksekliği çarpılmalıdır.

Bu formülde dikkat edilmesi gereken noktalar ise soru içinde verilen birimlerdir. Birimlerin uyumlu olması ve değilse değiştirilmesi gerekmektedir. Sonrasında cevap kolay bir şekilde bulunacaktır.

Silindir hacim formülü:

Çemberin alanı: 2πr2

Silindirin yüksekliği: h

Formül: 2πr2 * h olarak gösterilir. Bu formülle birlikte yükseklikleri ve tabanlarında yer alan çemberlerin yarıçapları sayesinde hacimler bulunabilir. Burada verilen π değeri sabit bir değerdir. Ve yuvarlanmış hali ise 3,14 olarak bulunmaktadır.