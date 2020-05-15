Sınav başarısı sağlığın önüne geçti

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların yanı sıra sınava hazırlık kursları da yüz yüze eğitime ara verdi. Bu nedenle MEB, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başlattı. Birçok kurs da kendi online sistemleri üzerinden derslere devam etti. Ancak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerden bazıları, uzaktan eğitimden verim alamadıkları gerekçesiyle özel derslere yöneldi. Öyle ki özel ders veren öğretmenlere ulaşılan internet sitelerine göre özel derslere olan talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Online özel ders

Artışın büyük bir bölümünü yine online verilen özel dersler oluşturuyor. Öğretmenlerin çoğu koronavirüsün ilk çıktığı dönemde bir bocalama yaşandığını söylüyor. İlk hafta derslere ara veren öğretmenler ve öğrenciler, daha sonra ise farklı dijital uygulamalarla uzaktan eğitime başladı. Online eğitim, yolda zaman kaybetmeme, materyale erişim gibi kolaylıklar nedeniyle birçoğu tarafından seviliyor. Hatta koronavirüs bittikten sonra özel dersleri, internet üzerinden vermeye devam edeceklerini söyleyen öğretmenler de var.

Evlere gidiyorlar

Uzaktan eğitim bazı öğrenciler için verimli geçerken yüz yüze eğitimi benimseyen öğrenciler ise zorlanıyorlar. O nedenle evde ders almayı tercih ediyorlar. Bu öğrencilerden biri “Bu yıl YKS’ye gireceğim. Sınıf ortamında ya da bire bir olarak öğretmenle çalışmam gerekiyor. Salgın başlayınca bir süre uzaktan denedik ancak hiç verimli olmadı. Şimdi evimizde gerekli önlemleri alıp ders yapıyoruz” dedi.

‘Bana bir şey olmaz’

Özel ders veren bir öğretmen ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Genelde uzaktan eğitim yapıyoruz. Ancak bazı öğrencilerim çok ısrar etti. O yüzden şu an tüm önlemlerimizi alarak, 2 öğrencimle evlerinde ya da kendi evimde ders veriyorum.”

YKS’ye yönelik özel ders veren bir matematik öğretmeni, genç olduğunu kendi açısından bir sıkıntı olmadığını, eğer öğrenci ve veli de isterse evde ders verebileceğini söyledi. Matematik öğretmeni ayrıca uzaktan eğitimin saatinin 75 TL, bire bir eğitimin ise 100 TL olduğunu belirtti.

Evde özel ders taleplerinin kendisine de sıklıkla geldiğini fakat hiçbirini kabul etmediğini belirten başka bir öğretmen ise “Online eğitimin birçok olumlu yanı var. Ancak herkesin öğrenme şekli farklı. Birkaç öğrencim ve velisi çok ısrar etti. Ben hem öğrencimin evindeki ailesi hem de kendi ailemin sağlığı açısından kabul etmedim. O yüzden ara verdiler” dedi.