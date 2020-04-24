Spam Ne Demek? Spam Atmak Ve Spam Yemek Hangi Anlamlarda Kullanılır?

Spam diğer ismi ile yığın mesajlar olarak bilinmektedir. Elektronik ortamda e-posta üzerinden tek seferde pek çok kişiye gönderilmiş olan, ‘uygunsuz’ ya da ‘gereksiz’ içerikler olarak kabul edilmektedir.

Spam Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Elektronik posta dünyasının gündelik yaşama çok fazla dahil olması nedeniyle, spam kelimesi de bu dünyaya dahil edildi. Oldukça fazla mail gelmesi ile beraber gereksiz ya da uygunsuz olan mailler posta içerisinde bu bölüme düşmektedir. Buna da spam denir.

Kişinin istemediği ve zorla gönderilen mailler için spam atmak denmektedir. Genel olarak ticari firmalar bu mailleri farklı e-mail adreslerine göndermektedir. Bu meyvelerin spam bölümüne düşmesi ise spam yemek olarak tabir edilir.