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    HaberlerEğitim Haberleri Spam Ne Demek? Spam Atmak Ve Spam Yemek Hangi Anlamlarda Kullanılır?
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    24.04.2020 - 05:26 |

    Spam Ne Demek? Spam Atmak Ve Spam Yemek Hangi Anlamlarda Kullanılır?

    Teknolojinin gelişmesi ile beraber spam kelimesi hayata dahil olan sözcükler arasında yer almaktadır. Spam tek başına kullanıldığı gibi aynı zamanda spam atmak ya da spam yemek gibi anlamlar üzerinden de tabir edilebilmektedir. Birçok kişi bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, spam ne demek? Spam atmak ve spam yemek hangi anlamlarda kullanılır? İşte detaylar.

    Spam Ne Demek? Spam Atmak Ve Spam Yemek Hangi Anlamlarda Kullanılır?

    Spam diğer ismi ile yığın mesajlar olarak bilinmektedir. Elektronik ortamda e-posta üzerinden tek seferde pek çok kişiye gönderilmiş olan, ‘uygunsuz’ ya da ‘gereksiz’ içerikler olarak kabul edilmektedir. 

     Spam Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

     Elektronik posta dünyasının gündelik yaşama çok fazla dahil olması nedeniyle, spam kelimesi de bu dünyaya dahil edildi. Oldukça fazla mail gelmesi ile beraber gereksiz ya da uygunsuz olan mailler posta içerisinde bu bölüme düşmektedir. Buna da spam denir. 

     Kişinin istemediği ve zorla gönderilen mailler için spam atmak denmektedir. Genel olarak ticari firmalar bu mailleri farklı e-mail adreslerine göndermektedir. Bu meyvelerin spam bölümüne düşmesi ise spam yemek olarak tabir edilir.

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