Subjektif Ne Demek? Tdk'ya Göre Subjektiflik Ve Subjektivist Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde her kelimenin anlamına dair bilgi yer almaktadır. Subjektif en çok kullandığımız ve tercih ettiğimiz bir kelimedir. Subjektif kelimesinin kökeni Fransızca'dır. Günlük hayatta olaylara subjektif şeklinde bakmaya dair terim kullanırız. Bu yüzden kelimenin ne anlama geldiği sürekli olarak araştırılmaktadır.



Subjektif Ne Demek?



Subjektif ne demek sorusunun cevabı Öznel kelimesidir. Öznel kelimesi Subjektif kelimesinin yerine de kullanılabiliyor. Türkçemizde her yabancı kelimenin bir anlam karşılığı vardır. Subjektif kelimesinin de anlamı da Özneldir. Fransızca dili ile kalıplaşmış ve terim haline gelmiş birçok kelime vardır. O kelimelerden biri olan Subjektif kelimesinin anlamı da öznel kelimesidir.



TDK'ya Göre Subjektiflik ve Subjektivist Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Subjektiflik kelimesinin anlamı subjektif olma durumudur. Yani öznel olma durumudur. Öznel olma durumu zaman zaman subjektif olma durumu ile aynı anlama gelmektedir.



Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayrıca subjektivist kelimesinin anlamı için öznelci anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime yabancı bir kelimedir. Bu yüzden Türkçe karşılığı da yer almaktadır. Bu kelimeler Subjektif kelimesinden türetilmiştir.