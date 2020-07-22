T Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi T Olan Hayvanlar

Doğada bilinen ve bilinmeyen pek çok T harfi ile başlayan hayvanlar bulunmaktadır. T harfi ile başlayan bu hayvanların birbirinden farklı pek çok özelliğe sahiplerdir.

T Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Bazen insanlar merakından bir harf ile başlayan hayvan isimlerini merak edebilirler. Bu durumda nasıl arama yapılacağını bilmeyen pek çok insan bulunur. Hayvan isimlerine bakıldığında çok sayıda hayvan ile karşılaşmak mümkündür. T harfi ile başlayan da birçok hayvan bulunur. T harfi ile başlayan hayvanları ve özellikleri şu şekilde açıklanmaktadır:

- Tahta Kurusu: Tahta kuruları çoğu kişi tarafından bilinen hayvanlardır. Pis kokulu ve asalak bir böcektir. İnsan kanıyla beslenen tahta kuruları gündüzleri yatakların veya çarşafların aralarına gizlenir. Genellikle gece dışarı çıkarlar. Çok hızlı kaçabilme özelliğine sahiplerdir. Pis yerlerde çok çabuk ürerler ve bulunduğu ortamın her yerini sarabilirler.

- Tarantula: Tarantulalar bilinen en büyük örümcek çeşididir. Genellikle çöllerde ve yağmurlu ormanlarda yaşarlar. Ülkemizde bir tek Antartika da bulunmazlar. Antartika dışında birçok bölgede bulunabilirler. Bilinen 800 den fazla türü bulunur. Tarantula çeşitlerinden bazılarının türleri tükenmek üzeredir.

- Tavşan: T harfi ile başlayan hayvan dendiğinde akla ilk gelecek olan hayvan tavşandır. Kemirgen memeliler arasında olan tavşanlar kedilerden biraz da büyüktür. Tavşanlar kutuplar haricinde her yerde yaşayabilirler. Bazıları evcildir. Kümeste beslenebilir. Postları sert, sarımtırak ve kül rengidir.

- Tavuk: Tavuk da çok bilinen ve çoğu kişinin beslediği hayvan türleridir. Eti ve yumurtasından beslenilir. Kümeslerde yaşarlar. Erkeğine horoz denir. Dişisine ise tavuk denmektedir. Tavuk yavrularına ise civciv denmektedir. 1 yaşından büyük tavuklara piliç denir. Kümes hayvanları içerisinde en çok beslenen hayvan türüdür.

- Tavus kuşu: Tavukgillerden bir kuştur. Süs amacıyla beslenir. Tavus kuşlarının erkek olanların tüyleri çok güzeldir. Çiftler halinde ve kırlık bölgelerde yaşarlar.

- Tırtıl: Gündüz ve geceleri kelebeklerin larvası tırtıldır. Tırtılların göğüs bölümlerinde üç tane bacakları bulunmaktadır. Tırtıllar büyüdüklerinde kelebek olurlar. Tırtılların genellikle gövdeleri 13 bölümden oluşmaktadır.

- Tilki: Köpekgiller ailesinden olan tilkiler etobur hayvanlardır. Ormanlık alanlarda yaşarlar ve çok kurnazlardır. Köpeklere benzerler ama burun yapılarından ve kuyruklarından kolaylıkla ayırt edilirler. Burunları uzun ve sivridir. Kuyrukları ise kalın ve tüylüdür.