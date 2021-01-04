Veysel İsminin Anlamı Nedir? Veysel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Veysel ismi yoksulluk muhtaçlık anlamlarına gelmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye de popülerliğini koruyan Veysel ismi anne ve babalar tarafından bu isim sıkça araştırılmaktadırlar.



Veysel Ne Demek Hangi Anlama Gelir?



Arapça kökenli olan Veysel ismi Türkçeye Arapça dilinden geçmiş ve bu suretle Türkçede erkek çocuklarına verilen bir isim haline gelmiştir. İstatiksel olarak baktığımız zaman 62000 kişiye bu isim verilmiştir ki buda bize Veysel isminin popülerliğinin hala devam ettiğini göstermektedir. Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış olan Veysel Karan i peygamberimize hayran ve aşık olan bir zattır. Buna sebepten ebeveynler çocuklarının da peygamberimize bağlı yaşamaları açısından onun izinden gitmek yaptığı güzel amelleri yapmak ve onu örnek alsınlar diye bu ismi vermeyi düşünürler.



Veysel İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Türkiye de Müslümanlar çocuklarına isim verirken kuranda geçip geçmediğine çok dikkat ederler ve bu konuda birçok araştırma yapmaktadırlar. Anne babalar doğacak yavrularına kuranda geçen bir ismi vermeyi tercih ederler. Veysel ismi kuranda geçmemektedir. Bu ismin kuran da geçmemesi ebeveynlerin çocuklarına bu ismi vermemesi anlamını taşımaz.