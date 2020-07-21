Yapay Işık Kaynakları Hangileridir, İsimleri Nelerdir? Örnekler İle Yapay Işık Kaynağı Nedir Sorusunun Yanıtı

Yapay ışık kaynakları gündelik hayatta da kullanılan ışık kaynaklarıdır. Özellikle doğal ışık kaynağının olmadığı durumlarda yapay ışık kaynakları kullanılmaktadır.

Yapay Işık Kaynakları Hangileridir?

İnsan ürünü olan ve insanlar tarafından bulunan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynağı denilmektedir. Yapay ışık kaynakları belirli bir enerjiye muhtaç olabildiği gibi enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar. Yapay ışık kaynaklarını doğal ışık kaynaklarından ayıran en temel özelliklerinden olan enerji ihtiyacı doğal ışık kaynağında kendiliğinden üretilmektedir. Aydınlatılması gereken ortam ne kadar büyükse yapay ışık kaynağına duyulacak enerji de o kadar büyük olacaktır.

Yapay Işık Kaynakları İsimleri Nelerdir?

Gaz Lambası: Gaz lambası bilindik yapay ışık kaynaklarından biridir. Ampul ve gaz ile birlikte çalışan bu yapay ışık kaynağı gaz ile birlikte çalışmaktadır. Gaz enerjisine ihtiyaç duyarak çevresini aydınlatır.

Fener: Fener'de yapay ışık kaynaklarından birisidir. Fener ile birlikte uzak mesafeleri de aydınlatılabilir. Fener de aydınlatmak için bir pile ihtiyaç duyar.

Ampul: Hayatımızda vazgeçilmez yapay ışık kaynaklarından olan ampul elektrik enerjisi veya pil enerjisi ile birlikte çalışan yapay ışık kaynağıdır.

Mum: Yapay ışık kaynağı olan Mum da enerji veya pile ihtiyaç duymaz. Ateşe ihtiyaç duyar ve o şekilde aydınlatır.

Trafik Işıkları: Çevremizde hemen hemen her gün gördüğümüz trafik ışıkları da yapay ışık kaynaklarına verilebilecek örneklerden biridir. Trafik ışıkları da güneş enerjisine ihtiyaç duyan bir yapay ışık kaynağıdır.

Örnekler İle Yapay Işık Kaynağı Nedir Sorusunun Yanıtı

Buharlı lambalar, yapay ışık kaynağına verilebilecek örneklerden biridir. Buharlı lambalar bir enerjiye ihtiyaç duyarak çalışır. Günümüzde yapay ışık kaynağına verilebilecek en güzel örnek ise trafik ışıklarıdır. Trafik ışıkları güneş enerjisi ile birlikte veya elektrik enerjisi ile birlikte çalışmaktadır.

Elektrikler kesildiğinde ortamı aydınlatmak için kullandığımız mumlar da yapay ışık kaynaklarından biridir. Gece bir yoldan yürürken karanlık yolu aydınlatmak için fener kullanabiliriz. Gündelik hayatta fener kullanarak çevremizi kolayca aydınlatmaktayız. Buda yapay ışık kaynaklarına verilebilecek en iyi ve önemli örneklerden biri olarak bilinmektedir.