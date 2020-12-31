Yuşa İsminin Anlamı Nedir? Yuşa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Eğer minik yavrumuz için farklı bir isim arayışı içerisindeyseniz, Yuşa adını listeyi alabilirsiniz. Erkek çocukları için kullanılan bu güzel isim İbranice kökenlidir. Özellikle anlamı ve okunuşu ile beraber son dönemlerde çok fazla ilgi çekiyor.



Yuşa Ne Demek?



Birçok anne baba Yuşa isminin anlamı konusunda bilgi almaya çalışıyor. İbranice üzerinden özellikle anlamları ile güzel bir ifade sunmaktadır.



- Tanrı kurtuluştur anlamına gelir.

- Hz Musa'nın (as) ölümünden sonra peygamber olduğu dile getirilen veya peygamberlik yapan kişi.



Bu şekilde hem tarihi açıdan hem de ilahi anlamda öne çıkan Yuşa ismi, günümüzün en çok ilgi çeken adları içerisine girmiş durumda. Başka kimsede olmayan ve özel bir isim arayışı içerisinde olan anne ve babaları adına, değerlendirilebilecek güzel isimlerden biridir. İnternet üzerinden de bu sebepten dolayı günümüzde yaygın olarak araştırılıyor.



Yuşa İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Son zamanların en sevilen popüler isimleri içerisinde Yuşa geliyor. Aynı zamanda bu isminin Kur'an-ı Kerim'de yer alıp almadığı da merak konusu haline gelmiş durumda. Kökeni İbranice olması ile beraber Yuşa adı Kur'an'da yer almamaktadır.