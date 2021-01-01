Zerda İsminin Anlamı Nedir? Zerda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Zerda ismi Türkiye'de kız çocuklarına verilen bir ismi teşkil eder. Bu isim Farsça kökenli bir isimdir. Türkçe' ye de Farsça dilinden geçen bir isim olmaktadır.



Zerda İsmi Ne Demek?



Zerda ismi kız çocuklarına verilen bir isimdir. Bu ismin renk olarak sembolünü pembe rengi oluşturmaktadır. Bu isim 5 tane harfin bir araya gelmesi ile oluşan bir isim olmaktadır. Bu isim aynı zamanda Türkçe' ye Farsça sözünden geçmiştir. Farsça kökenli bir isimdir. Bu ismin manası ise altın gibi sarı anlamına gelir. Bunun yanı sıra Zerda isminin bir anlamı daha vardır. Bu diğer anlamı ise kayısı çiçeği şeklinde kendini göstermektedir. İki anlamlı olan bir ismi belirten bir isim olmaktadır.



Zerda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Zerda ismi Kuran'ı Kerim'de geçmeyen bir isimdir. Kuran'ı Kerim'in herhangi bir yerinde, ayetinde ve benzeri bir yerde bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra zarif bir anlamı olan bir kelimedir. Bu nedenle az da olsa kız çocuklarına verilen bir isim olmaktadır.