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22.12.2020 - 14:02 | | AA

13 firmanın rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Cerrahi maske üretimi alanında faaliyet gösteren 13 teşebbüs hakkında yürütülen rekabet soruşturması kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

13 firmanın rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurumu'nda Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığındaki toplantıya 7 firmanın yetkilisi çevrim içi ortamda katıldı.

Küle, soruşturmanın, maske alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde birlikte fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak açıldığını belirtti.

Toplantıda hakkında soruşturma yürütülen firmalardan Atos Sağlık Ürün. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti, Avon İş Güvenliği Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti, Başaran İş Elbiseleri ve İş Güvenliği Ekipmanları San. ve Tic. Ltd. Şti, Honnes Sağlık ve Endüstriyel Ürünleri AŞ, Karakaya İş Güvenliği Kişisel Koruma Donanımları San. ve Tic. Ltd. Şti, M.F.A. İş Güvenliği Medikal Tekstil İmalat Tic. ve San. Ltd. Şti. ile SBS Medikal Sağlık Malz. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. firmalarının temsilcileri hazır bulundu.

Firma yetkilileri, rakipler arasında iletişim ve haberleşmeyle fiyat artışında bulunmadıklarını savundular. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 6 Ocak 2021'de açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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