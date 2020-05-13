300 milyon TL’lik sanal bayram şekeri

Koronavirüs salgını sonrasında değişen tüketim ve satın alma alışkanlıkları bayram şekerini de etkiliyor. Bu yıl bayram şekerinin geleneksel kanallar yanında internetten de satışında büyük artış bekleniyor.

Bayram şekerinde önemli bir marka olan Kent’i bünyesinde bulunduran Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürü İhsan Karagöz, bu yıl farklı bir bayram yaşanacağını belirterek, “Her alanda alım ve tüketim alışkanlıkları değişiyor. Bayram şekeri de bundan nasibini alacak. Marketlerin sanal kanalları yanında internet pazar yerlerinin hepsinde satışa başladık” dedi.

Geçen yıllarda sanalda bayram şekerinin satışının çok az olduğunu dile getiren Karagöz, bu yıl herkesin farklı bir bayram geçireceğini, değişen alım alışkanlıkları nedeniyle bayram şekerinin de internet rekoru kıracağını söyledi.

‘Alışkanlık değişmez’

İhsan Karagöz, bu yıl aile ziyaretleri olamasa da insanların geleneksel tüketim alışkanlıklarından vazgeçeceklerini düşünmediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Birer bayramlaşma ritüeli olan şeker ve çikolata ev içi tüketim için alınacak. Her yıl sattığımız 12 binlik tona ulaşırız. Sadece alım şekli biraz değişebilir. İlk kez bir bayramda ülkemizde online bayram şekeri alınmış olacak. Geçen yılki 300 milyon TL’lik ciroya sektör bu yıl da ulaşır. Kent olarak sektördeki payımız yüzde 45-50’lerde. Bu yıl bunu koruyacağız.”

Karagöz, geçen yıllarda marketlerde bir hafta önceden stantlar açtıklarını, bu yıl alım alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle bunu üç hafta öncesinde yapmaya başladıklarını da anlatarak, bayram şekeri ve diğer bayramlık alışverişi için arife gününün çok önemli olduğunu kaydetti.

Kilosu 24.90 TL

İhsan Karagöz, fiyat konusunda da, “Bayram şekerinin kilosu geçen yıl 20-22 TL arasındaydı. Bu yıl kilosu 24.90 TL olacak. İnternette 375 gramlık poşet ürünlerimizin fiyatı ise 9.5-10 TL arasında. Çikolatanın internetten satışı biraz daha zor. Kargo zincirlerinin soğuk zincirleri yok” bilgisini verdi. Türkiye’de kişi başı yıllık şekerli mamul tüketimi 2.2 kg. Bayramlık şeker tüketiminde yüzde 35’lik oranla Doğu ve Güneydoğu Anadolu öne çıkıyor.

Evlerin gözdesi atıştırmalık

Pandemi sürecinde atıştırmalık pazarındaki değişime de değinen Karagöz, şunları söyledi: “Tüketiciler ilk başlarda marketlere koşup temel gıda maddelerini aldılar. Üçüncü dalgada sıra atıştırmalığa geldi. Cips, bisküvi, çikolata ve kuruyemişe talep arttı. Daha sonra ise sakıza sıra geldi. Bu dönem sakız çok satıyor. Martın ikinci yarısı ve nisan ayında online satışımız 20 kat arttı. Atıştırmalık da internet üzerinden alınmaya başladı. Ağırlıklı bisküvi, çikolata ve şeker alındı. Atıştırmalık da diğer hızlı tüketim mamulleri gibi krizlerde çalkantı yaşıyor ama pazar büyüklüğü etkilenmeyecek. Evde oturmaktan kaynaklanan atıştırmalık ihtiyacı artıyor. Bu yıl pazarın büyüklüğü 12 milyar TL’yi yakalar.” Mondelez’in bünyesinde, Oreo, Milka, Kent, Falım, Toblerone, Tofita, Jelibon, First gibi markalar bulunuyor.

Üretim tam kapasite

Mondelez Türkiye’nin Kocaeli Gebze’de üretim tesisi bulunuyor. Bu tesis için yapacağı daha önce açıkladığı 300 milyon TL’lik ek yatırım da devam edecek. İhsan Karagöz, yatırımı askıya almadıklarını belirterek, bu süreçte üretimlerini iki gün hariç tam kapasite sürdürdüklerini, ihracatlarının da aynen devam ettiğini kaydetti. Firma, pandemi sürecinde Türkiye’de yaptığı yardımını tutarının ise 20 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.