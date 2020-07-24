BİST119.0310.00EURO7.940.06USD6.840.05ALTIN415.09-0.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AB 15 yılda kazandıklarını iki çeyrekte yitirecek
    ABONE OL
    24.07.2020 - 08:18 | | DHA

    AB 15 yılda kazandıklarını iki çeyrekte yitirecek

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Covid-19 pandemisinin yarattığı kriz ortamında, Euro bölgesinin, geçen 15 yılda kazandığı kadar bir verimi yitireceğine dikkat çekti.

    AB 15 yılda kazandıklarını iki çeyrekte yitirecek

    Avrupa'nın, Covid-19 krezine verdiği tepki ve yeni koşullara uyum konularında "sınavı geçtiğini" vurgulayan Lagarde, bununla birlikte, ECB senaryosunun doğru çıkması durumunda, ekonominin Covid-19 öncesi dönemdeki koşullara 2022 sonuna kadar dönemeyeceği uyarısı yaptı.

    AB'ye üye her devletin kendi ulusal düzenlemelerinin, Avrupa'nın "hedefli ve etkin karşı duruşunda" başarılı olduğunun altını çizen Lagarde, Avrupa hükümetlerinin bu başarıyı, 2020 yılında mali dengenin gaysafi yurtiçi hasılanın yüzde 8.5'ine kadar bir açığa neden olan alışılagelmedik finansal genişlemeyle sağladıklarına işaret etti.

    Avrupa'da, 2021'den itibaren 750 milyar euro büyüklüğünde yeni bir paketin devreye gireceğine işaret eden Lagarde, giderlerinin Avrupa borçlanma mekanizmaları üzerinden karşılanacak bir sistem ile bu miktarın 390 milyar euroluk bölümünün hielerden oluşacağını anımsattı.

    Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor

    Ölen kardeşinin adını 10 yıldır tarlaya yazıyor

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Son dakika...FETÖ'yü 4'e bölen kavga! Gülen'e büyük şok: Hesap ver

    Son dakika...FETÖ'yü 4'e bölen kavga! Gülen'e büyük şok: Hesap ver

    Sıradaki Haber