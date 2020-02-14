BİST120.5410EURO6,55-0,07USD6,040,01ALTIN306,180,50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ABD'de Amazon-Pentagon savaşı kızıştı! 'Bulut' projesi durduruldu
    ABONE OL
    14.02.2020 - 00:57 | | AA

    ABD'de Amazon-Pentagon savaşı kızıştı! 'Bulut' projesi durduruldu

    ABD'de mahkeme, Microsoft'un kazandığı ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Savunma Altyapısı Müşterek Girişimi (JEDİ) olarak bilinen "bulut" ihalesinin durdurulması için Amazon'un talebini kabul etti.

    ABD'de Amazon-Pentagon savaşı kızıştı! 'Bulut' projesi durduruldu

     

    Pentagon'un tartışmalara neden olan 10 milyar dolarlık JEDI ihalesine, Washington DC Bölge Mahkemesi müdahale etti.

    Amazon şirketinin, Pentagon'un JEDI ihalesini taraflı ve hatalar dolu bir değerlendirmeyle Microsoft şirketine verdiği gerekçesiyle açtığı davada Yargıç Patricia Campbell-Smith, davanın devamını gerekçe göstererek Microsoft'un projeye başlamasını durdurdu.

    Yargıç, yarın başlaması planlanan projeyle ilgili gerekçeli kararını henüz sunmazken, Amazon'un durdurma kararının yanlış olma ihtimaline karşı 42 milyon dolar güvence bedeli ödemesine karar verdi.

    Amazon, dava dosyasında ihalenin tekrar değerlendirilmesini talep ederken, aynı zamanda projenin durdurulması talebinde bulunmuştu.

    Açtığı davaya ilişkin yaptığı açıkalamada Amazon, "JEDİ değerlendirme süreci, birçok boyutunda açık eksiklikler, hatalar ve aşikar bir taraflılık içeriyor. Bu konuların incelenmesi ve düzeltilmesi önemlidir." ifadelerine yer vermişti.

    Pentagon, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    Pentagon'un 10 milyar dolarlık JEDİ ihalesini, Microsoft kazanmıştı

    ABD Başkanı Donald Trump ile Amazon'un kurucusu Jeff Bezos arasındaki anlaşmazlık, uzun süre ülkede gündem oldu.

    Amazon'un bu davayla, Trump'ın Amazon'un aleyhine ihaleye karıştığını ima ettiği belirtiliyor.

    Pentagon'un JEDİ ihalesini, ekimde yazılım devi Microsoft kazanmıştı. Bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verilerinin kurulacak buluta taşınmasını da içeren projenin 10 yılda tamamlanması planlanıyor.

    ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale’de 44 düzensiz göçmen yakalandı

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Denizin rengi kahverengiye döndü

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Salman'ı ikna eden gizemli güzel

    Sıradaki Haber