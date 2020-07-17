BİST118.8080.00EURO7.810.02USD6.850.05ALTIN396.750.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek
    ABONE OL
    17.07.2020 - 09:40 | | AA

    Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek

    Afyonkarahisar'da 9 jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenlenecek.

    Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek

    Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerindeki 9 jeotermal kaynak arama sahası, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

    Büyüklükleri 162 ile 4 bin 800 hektar, muhammen bedelleri de 51 bin 330 lira 164 bin 650 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

    İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.

    25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandıAdana'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 25 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı. Araç sürücüsü Arda K.'nın (19), ehliyeti olmadığı için polisten kaçtığı belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Iğdır'da üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı

    Iğdır'da üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! BİM 17 Temmuz açılış ve kapanış saatleri...

    BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı! BİM 17 Temmuz açılış ve kapanış saatleri...

    Sıradaki Haber