Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerindeki 9 jeotermal kaynak arama sahası, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 162 ile 4 bin 800 hektar, muhammen bedelleri de 51 bin 330 lira 164 bin 650 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.