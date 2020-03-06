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    HaberlerEkonomi Haberleri Amasya'da yapımı süren Badal Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı
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    06.03.2020 - 15:47 | | AA

    Amasya'da yapımı süren Badal Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı

    Türkiye'nin önemli güzergahları arasında yer alan Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yaklaşık 120 milyon liralık yatırımla inşa edilen Badal Tüneli'nde yürütülen kazı çalışmaları sona erdi.

    Amasya'da yapımı süren Badal Tüneli'nde kazı çalışmaları tamamlandı

    Valisi Osman Varol, Merzifon-Osmancık kara yolunda yapımı süren Badal Tüneli'nde incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    Varol, kara yolu güvenliğini artırmak, can ve mal güvenliğini temin etmek, ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak amacıyla tüneller inşa edildiğini söyledi.

    Badal Tüneli'nin her biri 844 metre uzunluğundaki 2 tüpten oluştuğunu bildiren Vali Varol, "Tünelin kazı çalışması tamamlandı, ışık göründü. Üzücü kazaları yaşamamak için devletimiz çok ciddi kaynaklar ayırdı. Hamdolsun devletimiz bu güce sahip. Burada yaklaşık 120 milyon lira maliyeti olan tünellerimiz, ayrıca yapılacak sanat yapılarımız var. Hepsi tamamlandığında Türkiye'nin en sıcak, riskli noktalarından biri olarak adlandırılan bu bölgede inşallah trafik kazalarında diğer tedbirlerimizle birlikte ciddi azalış ortaya çıkacaktır." ifadesini kullandı.

    Güçlü bir devletin en önemli fonksiyonlarından birinin vatandaşlarının güvenliğini ve refahını sağlamak olduğunu vurgulayan Varol, tünel faaliyete geçtiğinde ulaşımda çok büyük rahatlama sağlanacağını dile getirdi.

    Varol'a incelemelerinde Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile diğer yetkililer eşlik etti. 

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