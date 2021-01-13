Asgari ücrete ne kadar zam geldi, AGİ 2021 ne kadar oldu? Asgari ücret günlük net tutarı 2021

Asgari ücret birçok ödemeyi de etkiliyor. AGİ, işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi alanlarda etkili olan asgari ücret 2021 yılında ne kadar oldu? Ocak ayından itibaren alınacak zamlı maaşlar bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni asgari ücret açıklandı. Net ve brüt asgari ücret tutarları haberimizde.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret için düzenlenen dört toplantı ardından 2021 yılı için geçerli olan asgari ücret miktarını açıkladı. Yeni yılda asgari ücret yüzde 21,56 arttırıldı. Geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış oldu.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zammı ile asgari ücret 2021 yılı için brüt 3.577 lira 50 kuruş, net ise 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aylık 2.825 lira 90 kuruş olarak açıklanan net asgari ücret, bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli. 3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3.013 lira 72 kuruş. Günlük asgari ücret brüt 119 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

2021 AGİ NE KADAR?

Asgari ücrete yapılan artışla çalışanları AGİ ücretleri de:

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL