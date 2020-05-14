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    HaberlerEkonomi Haberleri Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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    14.05.2020 - 20:03 | | AA

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

    Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin virüs nedeniyle öngörülemeyen risklerle karşı karşıya olduğunu söylemesinin ve Kovid-19 krizinin yakın zamanda bitmesine ilişkin yatırımcıların endişelerinin artmasının etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

     

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,15 azalarak 326,78 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,65 azalarak 4.273,13 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 2,75’lik düşüşle 5.741,54 seviyesinden tamamladı.

    İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,84 değer kaybederek 16.867,76 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,95 düşerek 10.337,02 seviyesinden kapattı.

    Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.10 itibarıyla yüzde 0,24 azalışla 1,078 seviyelerinde işlem gördü.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "ikinci dalga" endişeleri ve Fed Başkanı Powell'ın para politikası desteğinin sınırına gelindiğine ilişkin sinyaller vermesinin bugün pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

    Powell, dünkü açıklamasında, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirterek, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığına işaret etti.

    Türkiye günlük corona virüs tablosu (14 Mayıs 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu. Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 104 bin 30 oldu.
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