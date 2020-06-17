Azerilerin kredi notunu hesaplayacak

Proje ile tüketicilerin geçmiş kredi ödeme performansı ve kredi kullanım alışkanlıkları üzerinden hesaplanacak olan kredi notu ile Azerbaycan bankaları ve finans kuruluşlarının kredi kararlarını daha objektif, hızlı ve doğru bir şekilde vermeleri sağlanacak.



İlk yurtdışı proje



Proje kapsamında bireysel kredisi olan gerçek kişilerin kredi ödeme performansı, kredili çalışma alışkanlıkları, demografik bilgileri ve diğer kredi bürosu kriterlerine göre kişinin gelecek 12 ay içerisinde bireysel kredisini geri ödememe riski tahmin edilecek.



KKB ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, hayata geçirilen projenin KKB’nin ilk yurt dışı projesi olduğunu aktardı.

Kaya, “Bu proje ile Azerbaycan tüketicilerinin portföy risklerinin kontrol edilerek iş hacminin artırılmasını ve karar verme süreçlerinin otomatize edilerek maliyetlerin düşürülmesini amaçlarken aynı zamanda kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının da rasyonel ve standart hale getirilmesini hedefledik” dedi.