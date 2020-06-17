BİST110.9400.00EURO7.70-0.04USD6.84-0.03ALTIN380.220.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Azerilerin kredi notunu hesaplayacak
    ABONE OL
    17.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Azerilerin kredi notunu hesaplayacak

    Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Azerbaycan tüketicilerinin kredi skorunu öğrenmeleri için Azerbaycan Kredi Bürosu ile ‘Bireysel Kredi Skor Modeli Geliştirme Projesi’ni hayata geçirdi.

    Azerilerin kredi notunu hesaplayacak

    Proje ile tüketicilerin geçmiş kredi ödeme performansı ve kredi kullanım alışkanlıkları üzerinden hesaplanacak olan kredi notu ile Azerbaycan bankaları ve finans kuruluşlarının kredi kararlarını daha objektif, hızlı ve doğru bir şekilde vermeleri sağlanacak.

    İlk yurtdışı proje

    Proje kapsamında bireysel kredisi olan gerçek kişilerin kredi ödeme performansı, kredili çalışma alışkanlıkları, demografik bilgileri ve diğer kredi bürosu kriterlerine göre kişinin gelecek 12 ay içerisinde bireysel kredisini geri ödememe riski tahmin edilecek.

    KKB ve Findeks İş Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, hayata geçirilen projenin KKB’nin ilk yurt dışı projesi olduğunu aktardı.
    Kaya, “Bu proje ile Azerbaycan tüketicilerinin portföy risklerinin kontrol edilerek iş hacminin artırılmasını ve karar verme süreçlerinin otomatize edilerek maliyetlerin düşürülmesini amaçlarken aynı zamanda kredi kuruluşlarının vereceği risk kararlarının da rasyonel ve standart hale getirilmesini hedefledik” dedi.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Düğün ve nikâhlara korona ayarı: Oyun, dans, halay yok

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Adliyeler virüs dinlemedi

    Sıradaki Haber