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    HaberlerEkonomi Haberleri Cüneyt Paksoy, herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi
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    29.07.2020 - 15:05 |

    Cüneyt Paksoy, herkesin merak ettiği sorulara yanıt verdi

    Stratejist Cüneyt Paksoy, dünya piyasalarına ilişkin gelişmeleri ve yurt içindeki ekonomi gündemini yorumladı.

    Mahmut Ekinci

    Milliyet Instagram hesabında her hafta canlı yayınlanan programda, Stratejist Cüneyt Paksoy, ekonomideki kritik gelişmeleri yorumladı.

    Dünyanın merakla beklediği, bu akşam TSİ 21.00'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi açıklamalarda bulunan Paksoy, "Fed'in bugünkü faiz kararında değişim beklemiyoruz ama açıklamalar önemli olacak." dedi.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporundaki rakam güncellemelerine de değinen Paksoy, ardından Borsa İstanbul 100 endeksinden iki sıfır atılmasını ve beklentileri yorumladı.

    Yayının son bölümlerinde vatandaşın anbean takip ettiği dolar/TL ve altın fiyatlarındaki son durumu ve fiyat gidişatını yorumlayan Paksoy, son günlerde fiyat hareketleriyle dikkat çeken gümüşle ilgili de konuştu.

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