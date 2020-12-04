Emlak Konut TOKİ’den 14 taşınmaz aldı

Bu kapsamda Emlak Konut GYO, İstanbul Kartal Çavuşoğlu ve Soğanlık mahallelerinde TOKİ’ye ait 14 taşınmazı 457 milyon liraya satın alarak yeni bir proje hayata geçirmek için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre, 143 bin metrekare alanda yaklaşık 1200 konutluk bir proje yapılması planlanıyor. 2021’de başlaması planlanan projenin değeri ise 2 milyar lirayı bulacak. 2021 yılı ihale takviminde yer alacak taşınmazlar, Kartal E-5 yolu üzerinde yer alıyor.



10.3 milyarlık satış



Emlak Konut GYO, 9 ayda 10.3 milyar değerinde 8 bin 210 bağımsız bölümün ön satışını yaptı. Satışlarda, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasının da etkileri görülmeye devam etti. Şirket kendi bünyesinde ödeme seçenekleri de sunuyor. Emlak Konut GYO’nun 2020 yılı 3. çeyrek karı ise 580 milyon lira oldu. 2020’de 3 ihale tamamlayan Emlak Konut GYO, şirket payı gelirini 1.13 milyar lira, ihalelerden elde edilen satış toplam gelirini 2.98 milyar lira olarak açıkladı.