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    HaberlerEkonomi Haberleri Engelsiz bankacılık için adımını attı
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    05.03.2020 - 07:00 |

    Engelsiz bankacılık için adımını attı

    Alternatif Bank, marka değişiminden bu yana başlattığı kurum kültürü çalışmalarının önemli bir adımını “Engelsiz Bankacılık” uygulamalarıyla attığını duyurdu.

    Engelsiz bankacılık için adımını attı

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma hedefiyle yola çıkarak tüm fiziksel ve dijital hizmet kanallarında yenilenme çalışmaları başlattı. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son birkaç yıldır sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarımızla Alternatif Bank markasını ve kurum kültürünü adım adım 21. yüzyıl beklentilerine doğru evriltiyoruz. Bu projeye banka olarak yüreğimizi koyduk ve engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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