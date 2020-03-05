05.03.2020 - 07:00 |
Engelsiz bankacılık için adımını attı
Alternatif Bank, marka değişiminden bu yana başlattığı kurum kültürü çalışmalarının önemli bir adımını “Engelsiz Bankacılık” uygulamalarıyla attığını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma hedefiyle yola çıkarak tüm fiziksel ve dijital hizmet kanallarında yenilenme çalışmaları başlattı. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Son birkaç yıldır sürdürdüğümüz dönüşüm çalışmalarımızla Alternatif Bank markasını ve kurum kültürünü adım adım 21. yüzyıl beklentilerine doğru evriltiyoruz. Bu projeye banka olarak yüreğimizi koyduk ve engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 107'ye yükseldiÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya adeta kabus yaşatan koronavirüs (kovid-19) için ürküten haberler gelmeye devam ediyor. Ölümcül salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artarken virüs yeni ülkelerde ortaya çıkmaya devam ediyor.