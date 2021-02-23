Esnaf ‘depar’ için hibe desteği istedi

Pandemi süreciyle işlerinde kayıp yaşayan ve destek isteyen esnaf temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan 1 yıla uzayacak hibe desteği talebinde bulundu.

1 Mart’ta kademeli olarak başlayacak normalleşmeyle birlikte işletmelerin “depara kalkacağı” miktarda hibe verilmesi gerektiğini belirten TESK yönetimi, esnafa nakit ve kira desteğinin artırılmasını ya da yeni bir ödemeyle, karşılıksız destek verilmesini istedi.

Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Esnafımız bizim için kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

Gelir ve kira desteği

Edinilen bilgiye göre görüşmede, 1 Mart itibarıyla pandeminin azaldığı bölgelerde normalleşmenin başlayacağı ve esnafın çalışma düzeninin de bu tarihe paralel olarak normalleşmeye başlayacağı belirtildi. Esnaf temsilcileri Elvan’dan normalleşmeyle birlikte işletmelerin “depara kalkacağı” bir hibe desteği talebinde bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa verilecek gelir kaybı ve kira desteği için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğunu hatırlatan TESK temsilcileri, bu sürenin uzatılmasını istedi.

‘Ayakta kalalım’

Bu iki desteğin yanı sıra normalleşmeyle birlikte işyerlerinin ayakta kalması için 1 yıl hibe desteği verilmesi gerektiğini ifade eden TESK yönetimi, kira ve nakit desteğinin artırılması ya da ayrı bir ödeme yapılmasını talep etti. Esnaf temsilcileri, “İlave gelir olarak değil, işletmelerin ayakta kalması gerekiyor. Normalleşmeyle birlikte dükkanlar müşteri dolmayacak. Bu dönemde ayakta kalmamız gerekiyor” görüşünü dile getirdi. Elvan’ın da normalleşmeyle birlikte esnafın işini sürdürebilmesi için ilave desteğe olumlu baktığı ifade edildi. TESK yönetiminin bir diğer talebi, vergi beyannamesi ve kredi geri ödemelerinde esnafı rahatlatacak erteleme yapılması oldu.

Sosyal taraflarla istişareyle karar

Lütfi Elvan, dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türk-İş yönetimiyle de bir araya geldi. Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından, “Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazırolması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz” dedi.

Elvan, Türk-İş heyetini kabulünden sonra yaptığı açıklamada da pandemi döneminin görünmeyen kahramanlarının, fabrikalarda alın teri dökenemekçiler olduğunu ifade ederek, “İşçilerimizin bizden beklentilerini ve gelecek dönem yol haritasını Türk-İş yönetimiyle birlikte ele aldık” dedi.