Esnafa kira desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kira desteği kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği desteğe yönelik Ticaret Bakanlığı detayları paylaştı. Büyük ve küçük şehirlerde esnaf olanlara yönelik destek tutarları farklılık gösteriyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru sayfasını sorguluyor. Peki, kira desteği başvurusu nereden yapılır? İşte, esnafa kira desteği detayları...

ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Detayları Ticaret Bakanlığı'nın sayfasında yayımlanan kira ve hibe desteğine yönelik başvuruların ocak ayının ilk haftasından itibaren başlayacağı ön görülüyor.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonlarca esnafı ilgilendiren haber geldi. Destek için herhangi bir başvuru ekranı ise henüz aktifleşmedi. Ancak e-devlet üzerinden başvurusunun alınması bekleniyor. İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 3 ay süreyle 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak.

ESNAFA KİRA DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Hibe ve destekten yararlanacakların yer aldığı liste Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Söz konusu listede 133 faaliyet tanımı belirlendi. Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı.Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu.Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına "https://ticaret.gov.tr/duyurular/koronavirus-salgini-nedeniyle-esnaf-ve-sanatkarlar-ile-gercek-kisi-tacirlere-veri" linkinden ulaşılabiliyor.