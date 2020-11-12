Europcar ile Turkcell işbirliği

Ayrıca Turkcell Platinum Black müşterilerine Europcar’dan yapacakları araç kiralamalarında yurt içinde yüzde 35 indirim uygulanacak ve istenilen mesafeye uygunluk durumuna göre vale hizmeti sağlanacak. Kiralama ofisine 30 km mesafedeki teslim noktalarına ve daha uzak noktalara teslimatlarda personel uygunluğuna bağlı olarak programda belirlenen oranda vale hizmetine indirim uygulanacak. Kampanyaya katılmak isteyen Turkcell Platinum müşterileri, akıllı telefonlarındaki Turkcell Platinum uygulamasının seyahat sekmesinden kendilerine özel şifrelerle Europcar’ın internet sitesinden online rezervasyon yapabilecekler.