Girişimci beyinler koronavirüse karşı

‘Çözümün Bir Parçası Ol’ sloganı ile oluşan sosyal sorumluluk girişimi Coronathon Türkiye, koronavirüs salgınının yarattığı sorunlara, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi fikirleri olan bireyleri ve takımları bir araya getirecek. Kazanan fikirler eş finansman ve hızlandırma programlarıyla desteklenecek.

El ele mücadele

Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü Dr. Oğuzhan Aygören, “Dünya tarihinde belki de ilk defa hepimiz aynı anda tek bir ortak düşmanla savaşıyoruz. Bu anlamda bizim burada geliştireceğimiz çözümlerin tüm dünyada kullanılması ve çok daha büyük etkiler yaratma imkanı olması heyecan verici” dedi.

Coronathon Türkiye İnisiyatifi Sözcüsü ve Talentmelon Kurucu Ortağı Sure Köse Ulutaş, “Salgına karşı ülkemizin genç yetenekleri ve inovasyon yüzü olarak el ele verdik. Bu özel çalışma ile birlik beraberlik sürecinde ihtiyacımız olan yenilikçi ve yaratıcı pek çok çözüm ortaya koyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

İşsizlik sorunu

Üç ana kategorinin yer aldığı Coronathon Türkiye, ‘Sosyal Çözümler’ kategorisinde, psikolojik destek, mental sağlık, evde vakit geçirme, sosyal izolasyona bağlı sorunlar, sosyal medya ve benzeri platformlardaki dezenformasyon (bilgi kirliliği), fiziksel aktivitenin sınırlanması, çevreye duyarlılık gibi konular ele alınacak. ‘Lojistik Çözümler’ kategorisinde ise gıda, sağlık ekipmanlarına erişim ve yardımlaşmayı arttıran gönüllülük bazlı oluşumlar değerlendirilecek. ‘Diğer Çözümler’ kategorisinde ise işsizlik veya nakit akışı problemleri, eğitimin devamlılığı ile ilgili problemler hakkında fikirler toplanacak.