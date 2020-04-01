İş alemi tek yürek

Tüm dünyada hızla yayılan virüs, hem can kayıplarına neden oluyor, hem de ekonomileri olumsuz yönde etkiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gece kampanyayı başlattığı ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında, “Kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz” demişti. Bu çağrının ardından dün gün boyunca Türk iş dünyasından kampanyaya yoğun destek geldi. İşte kampanyaya gelen başlıca destekler şöyle:

Ziraat’in bağışı her çalışanı için

Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası’na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Yapılan açıklamada “Bu süreci aşmak için en çok ihtiyaç duyduğumuz hususun toplumsal farkındalık ile güçlü birliktelik olduğuna, devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz” denildi.

İTO katkısı 5 milyon TL

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Dayanışma Kampanyası’na Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

İhracatçıdan 15 milyon TL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 61 İhracatçı Birliği ile kampanyaya 15 milyon lira destek vereceğini açıkladı. TİM Başkanı İsmail Gülle, “Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor” dedi.

Türk Telekom’dan 40 milyon TL

Türk Telekom (TT), Milli Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla katıldığını duyurdu. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak, her bir çalışanımız adına bir aylık net asgari ücrete karşılık gelen, toplamda 40 milyon TL’yi aşkın bağışla Millî Dayanışma Kampanyası’na katıldık. Bu mücadeleden birlikte güçlenerek çıkacağız” dedi.

TOBB’un desteği 10 milyon lira

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 10 milyon lira destek verdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Hisarcıklıoğlu, Türk bayrağı sembolünü paylaştığı mesajında, “#BizBizeYeterizTürkiyem” etiketine de yer verdi.

TMSF bağışı 20 milyon TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF), yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası’na, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, “TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak” denildi.

Kamu hastanelerine kaynak sağlıyor

Koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL’lik kaynak ayrılmasına karar verdi. Varılan mutabakat kapsamında; sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme tedarik edilecek.

‘Savunma’dan 10 milyon TL

Savunma sanayisi sektörü, kampanyaya 10 milyon lira bağışta bulundu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de katkıda bulunduğu kampanya kapsamında, SSB’nin iştirakinin olduğu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri 1’er aylık maaşlarını bağışladı.

Vakıf Katılım’dan 5 milyonluk destek

Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası’na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu. Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamada, “Vakıf kültürünün temelinde dayanışma, adalet ve paylaşım bulunmakta; biz de Vakıf Katılım ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın çağrısını gönülden destekliyoruz” denildi.

Zor günde kucaklaşalım

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, salgının, ülkeleri kendi politikalarını yeniden gözden geçirmeye ittiğini belirtti.

Türkiye’nin stratejik sektörlerini hızla korumaya alması gerektiğini söyleyen Bulut, iş insanlarının, bütün bu süreci iyi değerlendirmesi, doğru gelecek projeksiyonlarıyla çağın ihtiyacına dönük yatırımları yapması ve yeni çalışma kalıplarını hayata geçirmesi gerektiğini, eksikliklerini görüp önlemlerini alması gerektiğini aktardı. ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na ilk günden verilen büyük desteği hatırlatan Bulut, “Bu, bizim zor günlerde birbirini kucaklayan, milli birlik ve beraberlik ruhuyla hareket eden bir millet olduğumuzu gösteriyor. TİKAD da bu kampanyanın destekçisi” dedi.

‘Var güçle çalışacağız’

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası’na sonuna kadar destek olacaklarını belirtti. Tosyalı, “Kampanyanın çığ gibi büyümesi için var gücümüzle çalışacağız. Tosyalı Holding olarak bu kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunuyoruz. İstanbul Valiliği’nin başlattığı Vefa Kampanyası’na da 10 bin adet yardım kolisiyle destek verdik” diye konuştu.

Destek yağıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO), Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon lira, Ankara Sanayi Odası (ASO) da kampanyaya 500 bin liralık bağışla destek verdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) ve Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Milli Dayanışma Kampanyası’na destek açıkladı.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), kampanya kapsamında 1 milyon TL’lik bağış yaptığını duyurdu.

Trendyol, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı ve Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 6 milyon liralık katkıda bulundu.

Fıratpen kampanyaya 2 milyon liralık destek verdi.