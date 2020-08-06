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    HaberlerEkonomi Haberleri İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldı
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    06.08.2020 - 19:18 | | DHA

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldı

    Beşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

    Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. 

    Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

    İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldıBeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
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